Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Alonso rinnegherà suo figlio Curro per evitare la furia del re di Spagna che minaccerà di togliergli il marchesato. Il ragazzo accetterà a testa alta la decisione, dimostrando di avere un piano in mente. Il giovane chiederà a Romulo di essere assunto come valletto della tenuta per indagare indisturbato sulla morte di Jana.

Alonso ripudia Curro dopo la morte di Jana

Curro confiderà ad Alonso di essere suo figlio, in quanto nato dalla sua relazione extraconiugale con Dolores.

La scoperta farà felice il marchese: Alonso dimostrerà di avere un ottimo ricordo della sua amante. La felicità durerà ben poco a causa dell'assassinio di Jana. Quest'ultima morirà dopo una lunga agonia insieme al bambino che portava in grembo. Cruz verrà portata in carcere con l'accusa di aver ucciso la nuora, mentre Leocadia aiuterà la famiglia Lujan in questo drammatico momento.

Alonso sarà costretto a ripudiare Curro per frenare l'ira del re di Spagna e non perdere il marchesato: vorrà evitare di creare ulteriori scandali con la notizia del suo figlio illegittimo.

Curro diventa semplice valletto

Curro non si opporrà davanti a questa decisione e lascerà la tenuta senza battere ciglio. Manuel non muoverà un dito nei confronti del fratellastro, che nel frattempo affronterà a testa alta il lutto della morte di Jana.

Allo stesso tempo, Curro continuerà a indagare sull'omicidio della sorella, anche perché sarà consapevole che Cruz non abbia ucciso Jana.

Curro avrà in mente di tornare a La Promessa e per questo chiederà a Romulo di poter essere assunto come valletto. Alonso e Leocadia vaglieranno la richiesta di lavoro. Il marchese accetterà di avere suo figlio come cameriere della tenuta, mentre gli altri avranno difficoltà ad avere un rapporto con lui. In questo modo, Curro potrà indagare più facilmente su quello che è successo a Jana.

Il rapporto tra Pia e Ricardo è entrato in crisi

Negli ultimi appuntamenti de La Promessa, andati in onda a fine ottobre su Rete 4, Maria non è riuscita a parlare con padre Samuel del bacio che si sono scambiati.

Angela, invece, ha indagato su Curro per capire per quale motivo non le abbia parlato di Martina dopo averla vista al ballo.

Il rapporto tra Pia e Ricardo è entrato in crisi. La donna ha interrotto la storia d'amore dopo aver scoperto che lui prova ancora dei sentimenti per la moglie Ana. Leocadia ha minacciato Lorenzo di gravi conseguenze qualora avesse provato a baciarla di nuovo.