Nel corso delle puntate spagnole de La Promessa visibili nelle prossime settimane su Rete 4, Catalina Lujan (Carmen Asecas) romperà le acque durante una passeggiata fuori dalla tenuta per sbollire la rabbia provocata da una delusione con Adriano. La marchesina verrà subito soccorsa da Curro De La Mata (Xavi Lock) e Angela, che l'aiuteranno a dare alla luce la sua prima figlia.

Catalina non concede una seconda chance ad Adriano

Tutto inizierà quando Catalina non concederà una seconda possibilità ad Adriano. La marchesina manterrà all'oscuro il giovane di essere in attesa di due gemelli da lui.

Nonostante questo, Adriano farà una dichiarazione d'amore alla ragazza, dicendo di essere disposto a crescere i bambini come se fossero sua. Le parole del contadino non scalfiranno il cuore di Catalina (Carmen Asecas). Adriano non si darà per vinto e chiederà nuovamente alla sorellastra di Manuel (Arturo Garcia Sancho) una seconda chance nel corso di un intenso confronto alla tenuta. La giovane dichiarerà di essere capace di allevare i due bambini da sola e di non aver bisogno di nessuno.

Catalina dà alla luce la sua prima figlia grazie all'aiuto di Angela e Curro

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che l'atteggiamento diffidente di Catalina scatenerà le ire di Adriano, il quale l'accuserà di star dicendo solo sciocchezze.

Le parole colpiranno nel vivo la figliastra di Cruz (Eva Martin), la quale abbandonerà la tenuta di famiglia. In questa circostanza, la donna accuserà le contrazioni del parto che saranno notate da Curro e Angela. Questi ultimi aiuteranno Catalina a darà alla luce una bambina prima di chiamare subito i soccorsi. La donna verrà portata alla tenuta dove verrà sottoposta ad un taglio cesareo d'urgenza dove metterà al mondo il secondo bambino.

Romulo ha dovuto sedare una lite scoppiata tra Ricardo e suo figlio Santos

Nel contempo, negli ultimi episodi de La Promessa andati in onda ad ottobre su Rete 4, l'articolo diffamatorio su Jana (Ana Garces) e Manuel ha fatto saltare un importante affare di Alfonso che avrebbe potuto portare il denaro necessario per uscire dalla bancarotta.

Lorenzo ha proposto ad Alonso e Cruz di aiutarli economicamente ma loro non sono apparsi molto convinti. La marchesa, intanto, ha scelto di non cedere il palazzo di Cadige a Catalina, alle prese con una gravidanza gemellare a rischio.

Ricardo, invece, non ha rinunciato a conquistare la fiducia di suo figlio Santos, deluso con lui dopo la scoperta che gli ha taciuto la verità sulla morte di sua madre Ana. Il primo valletto non ha accettato le scuse di suo padre ed è dovuto intervenire Romulo a sedare una loro lite.