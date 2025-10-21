Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Catalina Lujan abbandonerà i suoi due gemelli a causa delle minacce del barone di Valladares. Il nobile chiederà alla sorella di Manuel di lasciare il marchesato dopo che ha dato vita ad alcune proteste operaie in tutta la zona.

Catalina a capo di alcune proteste operaie

Catalina darà vita ad alcune proteste operaie che faranno storcere il naso alla sua famiglia e all'aristocrazia. Un giorno si presenterà accompagnata da alcuni operai a casa del barone di Valladares per riempire il suo ingresso di letame.

Questo evento creerà una serie di proteste in altri marchesati come quello di Aguinaga, dove alcuni dipendenti daranno fuoco al magazzino.

I nobili, con a capo il barone di Valladares, vedranno Catalina come l'unica colpevole di queste proteste. Il nobile si recherà a La Promessa con l'intenzione di parlare con la sorella di Manuel. Durante il confronto, Valladares lancerà delle minacce nei confronti della donna: "Sono giorni che penso a tutto quello che è successo. Se prima era chiaro che non avrei permesso a una come te di rivoluzionare il mio popolo, ora posso assicurartelo con assoluta certezza".

Catalina costretta ad abbandonare i due gemelli a causa del barone di Valladares

Catalina sceglierà di fuggire con i figli e Adriano da La Promessa per sottrarsi alle minacce del barone, ma quest'ultimo non acconsentirà alla decisione della moglie, costringendola ad andarsene da sola.

Il barone di Valladares tornerà a farsi sentire, ricordandole che dovrà lasciare la tenuta senza i due gemelli. Il nobile comunicherà a Catalina che se rimarrà nel marchesato de Lujan darà ordine a un suo complice di ucciderli. La sorella di Manuel sarà costretta a seguire l'ordine dell'uomo non prima di scrivere una lettera d'addio ai bambini.

Samuel e Maria sono stati travolti dalla passione

Nelle ultime puntate de La Promessa, andate in onda a fine ottobre su Rete 4, il dottor Ferrer ha acconsentito a Catalina di alzarsi dopo aver avuto alcuni problemi legati alla gravidanza gemellare. Tutti quanti hanno cercato di nascondere alla ragazza la disastrosa situazione finanziaria in cui versa la tenuta.

Samuel e Maria, invece, sono stati travolti dalla passione nonostante lui sia un prelato. Cruz, intanto, ha rifiutato di cedere il palazzo ereditato da suo padre a Catalina, accusando Manuel di non avere abbastanza ambizione. Infine Vera ha continuato a fare delle domande a una certa Lola, suscitando i sospetti da parte di Pia.