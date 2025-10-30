Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Leocadia e Angela entreranno in possesso di alcuni documenti che provano che Lorenzo De La Mata sfrutta la sua posizione nell'Arma per gestire alcuni traffici illeciti. Le due donne informeranno Curro, che userà tale informazione per incastrarlo.

Leocadia e Angela scoprono che Lorenzo gestisce traffici illeciti

Leocadia chiederà ad Angela di diventare la segretaria personale di Lorenzo, così avrà modo di accedere ai documenti più oscuri del capitano de La Mata. Madre e figlia scopriranno che approfitta della sua posizione militare per gestire diversi traffici illeciti.

Leocadia e Angela decideranno di usare tale informazione per incastrare Lorenzo. Le due donne informeranno il colonnello Fuentes, che arriverà poco dopo alla Promessa. Curro riuscirà a comunicare segretamente con l'uomo di legge, dandogli appuntamento nella sua stanza dove gli consegnerà tutti i documenti in grado di incastrare Lorenzo.

Curro fa arrestare Lorenzo con la complicità di Fuentes

Il colonnello affronterà Lorenzo con le prove schiaccianti, dichiarandogli: "Sono venuto perché volevo che mi spiegassi certe cose, come questi documenti". Il capitano de La Mata negherà ogni accusa, chiedendo informazioni sulla provenienza delle carte. Il cognato di Cruz rimarrà senza parole quando scoprirà che dietro tutto questo c'è la mano di Curro.

Lorenzo perderà la ragione, dichiarando a Fuentes: “Gli spezzerò l'anima. Quel vile si pentirà di quello che ha fatto, te lo garantisco”.

Nonostante questo, l'uomo dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. Il capitano sarà costretto a passare per molto tempo all'interno di una prigione militare. Il giorno seguente, un gruppo di militari farà irruzione alla tenuta dei Lujan per arrestare Lorenzo e condurlo davanti alla corte marziale.

Leocadia non vuole concedere il perdono a Cruz

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Leocadia non è apparsa disposta a perdonare Cruz, proseguendo nel suo piano per colpire lei e la sua famiglia. Intanto, Teresa, Vera, Marcelo e Lope hanno trovato alcune lettere misteriose scritte da Dolores nella stanza segreta.

Pia ha informato subito Jana del ritrovamento, mentre Leocadia ha iniziato a muoversi nell'ombra per scoprire cosa ci fosse dietro il passato di Dolores.

Maria, invece, ha implorato Padre Samuel di non lasciare la tenuta e di non separarsi da lei. I sentimenti del prelato sono apparsi così forti da avere messo a rischio la sua vocazione.