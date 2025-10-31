Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Curro informerà il colonnello Cifuentes che Lorenzo gestisce alcuni affari illeciti grazie alla sua posizione nell'arma. L'uomo farà subito il suo arrivo alla tenuta, dove darà l'ordine ad alcuni militari di arrestare il capitano de La Mata.

Lorenzo scopre che Curro l'ha incastrato

Il sergente Cifuentes avrà un incontro con Curro, il quale lo informerà che Lorenzo usa la sua posizione nell'arma per gestire traffici illeciti. L'uomo affronterà subito il capitano de La Mata, che negherà ogni accusa.

In questa circostanza, il cognato di Cruz scoprirà che dietro tutto ciò c'è lo zampino di Curro, al quale giurerà di fargliela pagare il prima possibile. Nonostante questo, Lorenzo dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni non prima di dichiarare: “Quei documenti non significano nulla. Dimostrerò la mia innocenza non appena metterò le mani su quel bast*rdo. Dimostrerò che è tutto un complotto, lo giuro”. Minacce che andranno a vuoto poiché il giorno seguente la tenuta vedrà l'arrivo di diversi militari.

I militari arrestano Lorenzo davanti a Manuel e Alonso

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che la famiglia Lujan sarà sorpresa dall'arrivo di un comando armato durante la loro colazione.

Diversi militari spagnoli faranno irruzione nella sala da pranzo per dare una notizia totalmente inaspettata. Sarà il colonnello Cifuentes a prendere parola e dichiarare: “Questi militari vengono per arrestare il capitano de La Mata, che verrà ascoltato davanti ad una corte marziale di un tribunale militare." Alonso, Manuel, Martina, Angela, Catalina e Lecoadia rimarranno senza parole quando vedranno Lorenzo lasciare la tenuta in manette.

Angela ha capito che l'amicizia tra sua madre Leocadia e Cruz è falsa

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La Promessa già andati in onda, Angela non ha voluto lasciare la tenuta de Lujan dopo aver capito che sua madre Locadia le ha nascosto qualcosa di importante sull'identità del suo padre.

La ragazza ha intuito che l'amicizia tra la genitrice e Cruz è falsa. Leocadia non ha accettato le scuse della marchesa anche se l'ha spinta a parlare con Curro e chiedergli di convincere Angela a tornare in Svizzera per studiare giurisprudenza.

Intanto Jana è apparsa intenzionata ad indagare da sola dopo aver trovato alcune lettere nella stanza segreta. La ragazza ha deciso di entrare nella camera per iniziare a ricordare qualcosa del suo passato. La moglie di Manuel è apparsa sicura che il passato sarebbe tornato a bussare nuovamente alla sua mente.