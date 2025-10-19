Le trame delle puntate de La Promessa, in onda tra qualche settimana su Rete 4, raccontano che Jana Exposito si troverà tra la vita e la morte dopo essere stata colpita da un colpo di pistola in pieno addome. La donna riuscirà a riprendere i sensi giusto il tempo per rivelare a suo fratello Curro, che non è stata colpita da Cruz (Eva Martin) come sospetta il sergente Burdina.

Manuel trova Jana in un lago di sangue alla tenuta

Curro svelerà ad Alonso di essere Marcos, il figlio avuto vent'anni fa da Dolores. Il marchese capirà che Jana è Mariana, l'altra figlia della sua ex amante.

La moglie di Manuel (Arturo Garcia Sancho), a questo punto, annuncerà a Cruz di voler andare alla Guardia Civil per riaprire le indagini sulla morte di sua madre Dolores. Jana vorrà capire chi ha compiuto il vile atto tra sua suocera o Leocadia, ma la donna non riuscirà ad andare fino in fondo alla questione perché il mattino dopo verrà ritrovata in un lago di sangue dal marito. I giornali, intanto, sveleranno che Curro è il figlio illegittimo di Alonso, mentre tutti gli abitanti de La Promessa cercheranno di aiutare Jana e il bambino che porta in grembo a sopravvivere.

Curro capisce che Cruz non ha sparato a Jana

Il sergente Burdina incaricato di occuparsi delle indagini ritroverà un bottone tra le mani della morente Jana appartenuto a una tunica di Cruz.

L'uomo di legge ordinerà che la marchesa venga rinchiusa in una stanza de La Promessa per poi perquisire la sua camera da letto in cerca della prova regina. Nessuno crederà all'innocenza di Cruz, che considererà questo un tradimento alla sua persona.

Intanto, Jana riprenderà brevemente i sensi in compagnia di Curro (Xavi Lock). La ragazza attraverso lo sguardo riuscirà a far capire a suo fratello che non è stata la suocera a spararle come invece sospetta Burdina. Curro terrà l'informazione per sé, mentre il medico raccomanderà ai parenti di bagnare le labbra della ragazza ogni ora.

Angela ha indagato sulla passata storia d'amore tra Curro e Martina

Nelle ultime puntate de La Promessa, andate in onda in questo mese su Rete 4, Jana è apparsa in ansia per le finanze della famiglia Lujan e per il lavoro dei domestici.

Manuel ha consigliato alla moglie di pensare solo al bambino che porta in grembo.

Vera e Teresa, intanto, hanno sospettato che Pia le abbia sentite parlare della stanza segreta che hanno trovato alla tenuta. Le due amiche hanno deciso di non entrarci e parlarne più.

Infine, Angela ha aiutato Catalina (Carmen Asecas) a distrarsi e ha indagato sulla passata storia d'amore tra Curro e Martina.