Le trame delle puntate de La Promessa, in onda nelle prossime settimane su Rete 4, rivelano che Jana perderà la vita a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute dovute a uno sparo ricevuto al basso ventre. Burdina sospetterà che dietro l'omicidio ci sia la mano di Cruz.

Il sergente Burdina crede che Cruz abbia sparato a Jana

Tutto inizierà quando Manuel troverà Jana in gravi condizioni a causa di una ferita d'arma da fuoco al basso ventre. Il medico riuscirà inizialmente a salvare la vita sia a lei che al bambino che porta in grembo, mentre a La Promessa inizieranno le indagini guidate dal sergente Burdina.

Quest'ultimo crederà che Cruz abbia provato a uccidere Jana, perché quest'ultima verrà ritrovata con un bottone appartenente alla tunica della suocera, mentre l’arma utilizzata per l’aggressione verrà rinvenuta dentro un vaso, lo stesso che Cruz impedirà a Teresa di sistemare subito dopo il tentato omicidio. Burdina, a questo punto, rinchiuderà Cruz in una camera della tenuta.

Jana muore

Le condizioni di Jana peggioreranno, anche se in un momento di coscienza dirà a Curro che non è stata Cruz a spararle. Il dottore non riuscirà a capire il motivo di tale situazione, mentre tutti nella tenuta resteranno al suo capezzale. Durante la notte, Manuel vedrà in sogno Jana mentre gli dedicherà delle dolci parole d'amore.

Una volta riaperto gli occhi, il marchesino andrà incontro a una brutta sorpresa quando scoprirà che sua moglie è deceduta. La notizia del decesso di Jana farà in breve tempo il giro di tutta la tenuta: Maria chiederà ad Alonso di organizzare la veglia funebre della sua amica nei locali della servitù, visto che nessuno dei Lujan l'aveva mai accettata come componente della loro famiglia.

Teresa ha informato Pia della stanza segreta

Nelle ultime puntate de La Promessa, andate in onda a fine ottobre, Teresa ha rivelato a Pia di aver scoperto una stanza segreta all'interno della tenuta. La donna ha consegnato alla collega le lettere ritrovate sul luogo. Pia ha informato della scoperta Jana, facendole vedere le lettere.

I marchesi, invece, hanno iniziato a tagliare le spese e a trovare una soluzione valida per salvare la famiglia dalla bancarotta. Anche Lorenzo ha deciso di dare il suo contributo, non soltanto elargendo un prestito economico. Il capitano de La Mata ha accettato di combinare il matrimonio tra suo figlio Curro e la figlia del Duca di Castroviejo. Alonso, invece, ha pensato di vendere la metà dei suoi territori, mentre Catalina ha avuto intenzione di raddoppiare le coltivazioni per fronteggiare il periodo buio.