Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Leocadia confesserà a Lisandro i motivi per il quale ha fatto ritorno alla tenuta dei Lujan dopo molto tempo. La donna rivelerà al conte di voler impossessarsi della fortuna e della famiglia di Cruz dopo averla fatta arrestare ingiustamente per la morte di Jana.

Leocadia dice a Lisandro di non appoggiare la famiglia Lujan

Lisandro farà il suo arrivo a La Promessa, mettendo in crisi l'intera famiglia Lujan. Alonso e Manuel saranno costretti a nascondere delle importanti informazioni al duca come il matrimonio di Caterina e Adriano e il declassamento di Curro a semplice valletto.

Segreti che rimarranno celati solo per poco tempo.

Nel frattempo, il pubblico scoprirà che la persona colpevole dell'arrivo di Lisandro a palazzo è Leocadia. Durante una conversazione, la madre di Angela informerà il duca di non appoggiare la famiglia Lujan. Le parole della donna scateneranno la reazione del nobile, che si chiederà per quale motivo è tornata a La Promessa. Lecoadia ammetterà: "Voglio tutto. Ho passato molti anni nell'ombra aspettando il mio momento e, ora che è arrivato, ti assicuro che non ho intenzione di sprecarlo."

Leocadia confessa a Lisandro di volere la fortuna e la famiglia di Cruz

Dagli spoiler della soap opera spagnola si apprende che Leocadia informerà il duca di voler giustizia per tutto quello che ha sofferto in passato, sopratutto a causa di Cruz.

La donna ammetterà all'uomo di aver forse esagerato quando ha mandato in carcere la marchesa accusandola ingiustamente di aver ucciso Jana. Tuttavia, la madre di Angela apparirà così assetata di vendetta da volere anche il palazzo della marchesa, la sua fortuna e perfino la sua famiglia.

Teresa ha mostrato la camera segreta a Pia

Intanto, negli ultimi appuntamenti de La Promessa che sono andati in onda, Jana ha consigliato ai marchesi di sfruttare l'abilità di Manuel nell'aeronautica per sanare le finanze della tenuta. Cruz e Alonso non hanno accolto bene tale consiglio. Nel contempo, Teresa ha mostrato la camera segreta a Pia Adarre, che a sua volta ha consegnato le lettere ritrovate a Jana. Lo staff, invece, ha elogiato Petra per aver salvato la situazione quando Martina ha chiesto che fosse preparato un fagiano per pranzo.

Angela, intanto, ha insistito per voler aiutare Padre Samuel al rifugio mentre Jacobo ha voluto conoscere tutti quanti tranne Jana. I due sono riusciti a chiarirsi prima della partenza. Infine Alonso ha detto a Catalina che non può cederle il palazzo di Cadige, offrendole quello di Madrid.