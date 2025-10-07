Le trame delle puntate spagnole de La Promessa previste prossimamente su Rete 4 rivelano che Curro (Xavi Lock) si avvicinerà ad Angela quando lo informerà che Cruz e Lorenzo hanno intenzione di combinargli un matrimonio. Leocadia non sarà contenta di tale sintonia, temendo una storia tra la figlia e il baronetto.

Angela scopre che Cruz e Lorenzo vogliono far sposare Curro

Il rapporto tra Curro e Angela non partirà nei migliori dei modi. La ragazza accuserà il baronetto di essere insolente e litigioso. Allo stesso tempo, il ragazzo considererà la nuova arrivata piuttosto altezzosa, la giovane ha lasciato gli studi di legge per stare accanto alla madre Leocadia e farle confessare l'identità del suo vero padre.

Ma Leocadia si rifiuterà di fornire il nome dell'uomo ad Angela, che deciderà di restare a La Promessa per osservare da vicino tutti i suoi abitanti.

Molto presto, Angela scoprirà che Cruz e Lorenzo stanno organizzando un matrimonio prestigioso tra Curro e una delle figlie del Conte Castroviejos, da sempre un grande amico del re di Spagna. I due cognati vorranno così far uscire la tenuta dalla grave crisi economica in cui è piombata.

Curro e Angela passano sempre più tempo insieme, Leocadia contraria

Dagli spoiler della soap opera spagnola si apprende che Curro non darà ascolto alle parole di Angela fin quando Martina lo inviterà a fare attenzione a quello che hanno intenzione di fare Cruz e Lorenzo.

Il baronetto innescherà una furente discussione con la marchesa per poi ringraziare la figlia di Leocadia di averlo salvato dalle sue grinfie e da quelle di suo padre Lorenzo.

Curro e Angela inizieranno a passare sempre più tempo insieme, approfondendo la loro conoscenza. Il rapporto farà storcere il naso a Leocadia che non vorrà che il baronetto diventi l'interesse amoroso di sua figlia.

Jana ha detto a Manuel di essere in attesa di un bambino

Negli ultimi appuntamenti della soap andati in onda su Rete 4, Jana e Manuel (Arturo Garcia Sancho) sono tornati dal viaggio di nozze. La ragazza ha potuto finalmente rivelare al marito di attendere un bambino e di averlo scoperto prima del loro matrimonio.

Il giovane è apparso felice della notizia a differenza di Cruz (Eva Martin) e Alonso. Allo stesso tempo, la marchesa ha cercato di arginare lo scandalo dopo che qualcuno ha fatto trapelare la notizia che l'erede del marchesato ha sposato una domestica. Inoltre, Cruz e Alonso sono caduti in una grave crisi economica dopo che Duran aveva disdetto una commessa.

Infine, Angela ha fatto il suo arrivo alla tenuta, suscitando la preoccupazione della madre Leocadia.