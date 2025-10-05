Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un misterioso furto sventato nel palazzo della famiglia De Lujan. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Curro verrà sorpreso da Leocadia mentre tenta di rubare una sua collana. Nel frattempo, il fratello di Jana lotterà con Angela per il loro futuro amoroso. Tuttavia, i colpi di scena non finiranno qui: Lorenzo De La Mata farà una proposta di matrimonio proprio ad Angela.

Curro ruba la collana di Leocadia

Curro e Angela vivranno nuovamente momenti fugaci insieme, ma la loro relazione continuerà a essere ostacolata.

La storia d'amore tra i due subirà una brusca battuta d'arresto a causa del fidanzamento tra Angela e Lorenzo De La Mata. Curro implorerà Leocadia e il capitano di lasciare in pace Angela, ma ogni suo tentativo risulterà vano. Nel frattempo, Curro tenterà di rubare la collana di Leocadia, intrufolandosi nella stanza dell'amica di sua zia. Verrà però sorpreso proprio dalla proprietà del gioiello. È quindi ipotizzabile che Curro venga punito per il suo gesto, ma le anticipazioni spagnole de La Promessa non chiariscono ancora questo aspetto.

Lorenzo si inginocchia e chiede la mano ad Angela

La relazione tra Angela e Curro giungerà al capolinea a causa del fidanzamento ufficiale con Lorenzo De La Mata.

In una foto di anticipazione della puntata che verrà trasmessa in Spagna, si vede chiaramente la proposta di matrimonio: durante una cena in famiglia, il capitano si inginocchierà per chiedere in sposa la figlia di Leocadia. La famiglia De Lujan resterà profondamente stupita dalla decisione di Lorenzo. Nel frattempo, crescerà la preoccupazione per le condizioni di salute di Petra , gravemente malata. Per la governante de La Promessa, il destino sembrerà già essere segnato: ha contratto il tetano. Samuel prenderà a cuore la delicata situazione e, dopo la diagnosi del dottor Salazar, si attiverà prontamente per trovare un siero antitetanico. Gli abitanti della tenuta saranno sconvolti e in ansia per le sorti di Petra, in attesa dell'esito dell'iniezione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Catalina si è sentita male

Nelle precedenti puntate trasmesse su Rete 4, Catalina si è sentita male durante un'accesa lite con Cruz. Alonso, preoccupato per sua figlia, ha contattato immediatamente il medico per visitare lei e il bambino che porta in grembo. Con grande sorpresa, il dottore ha rivelato che Catalina non aspetta un solo figlio, ma due gemelli. Nel frattempo, Manuel e Jana sono partiti per il viaggio di nozze, mentre Maria si è avvicinata sempre di più a Samuel, prendendosi cura di lui durante la sua convalescenza.