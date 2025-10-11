Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano momenti drammatici per una delle protagoniste. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Petra verserà in condizioni gravissime a causa del tetano e sarà sul punto di morire. Manuel, determinato a salvarla, partirà in aereo alla ricerca del siero necessario per curare la governante. Una volta trovata la medicina, la situazione sembrerà migliorare, anche se il medico manterrà un atteggiamento prudente. Nel frattempo, grande fermento accompagnerà i preparativi per le imminenti nozze di Lorenzo e Angela, anche se Leocadia continuerà a sperare in un futuro diverso per sua figlia.

Petra è in gravissime condizioni

Le condizioni di salute di Petra peggioreranno al punto che sarà sul punto di morire a causa del tetano. Manuel chiederà in prestito un aereo a un suo amico per andare a recuperare il siero salvavita. Inizialmente sembrerà che la medicina non abbia alcun effetto, e quindi continuerà ad esserci grande preoccupazione per le sorti della governante. La servitù sarà in ansia e temerà il peggio. Dopo una notte critica, però, Petra migliorerà e riuscirà a stare meglio, riprendendo conoscenza e riuscendo anche a deglutire senza dolore.

Il dottor Salazar è attento al futuro di Petra

Nel frattempo, il dottor Salazar sarà cauto e confermerà sì che i progressi della governante sono senza dubbio un segnale positivo, ma il futuro della donna di servizio dei De Lujan resterà incerto.

Samuel , intanto, racconterà al medico cosa è accaduto durante i terribili giorni in cui Petra è stata male. Parallelamente, Leocadia vorrà ostacolare a ogni costo le nozze di sua figlia Angela con Lorenzo , chiedendo quindi una proroga al capitano. Non riuscendo a ottenere alcun risultato, si rivolgerà a Curro per proporgli di convincere Angela a non sposare Lorenzo. Ci sarà poi spazio per i momenti difficili vissuti da Adriano dopo la partenza improvvisa di Catalina. Alla tenuta, intanto, arriverà una lettera della figlia di Alonso che provocherà grande turbamento in suo marito.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha scoperto di essere incinta

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana e Manuel si sono sposati e sono partiti per il viaggio di nozze.

Al loro ritorno alla tenuta, Jana ha rivelato al fratello Curro di essere in attesa di un bambino, condividendo con lui un momento di grande gioia. In seguito, Jana ha fatto un regalo speciale a Manuel: un modellino di aereo, spiegandogli che sarebbe stato quello con cui, un giorno, avrebbe potuto giocare con il loro bambino. Manuel , profondamente colpito dalle parole della moglie, è scoppiato in lacrime e risate, travolto dall'emozione per la splendida notizia appena ricevuta e dall'idea di diventare padre per la prima volta.