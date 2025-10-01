Nelle prossime puntate de La ricetta della felicità, in onda il 2 ottobre su Rai 1, Marta e Giacomo continueranno a indagare sul passato di Enrico partendo da una vecchia foto, mentre Susanna inizierà a sospettare un risvolto sentimentale. Greta legherà con Asia e scoprirà che non ha mai conosciuto suo padre. Rosa, invece, sparirà all’improvviso.

Anticipazioni episodio 3: alla ricerca di indizi

Nel terzo episodio, Marta e Giacomo cercheranno indizi sul passato di Enrico partendo da una vecchia foto scattata da un autovelox. Intanto, Susanna inizierà a sospettare che suo fratello possa provare qualcosa per Marta.

In spiaggia, Greta avrà un incidente con alcune amiche di Ahmed, ma Asia interverrà in suo aiuto: tra le due nascerà una nuova amicizia.

Episodio 4: la sparizione di Rosa

Nel quarto episodio, Rosa sparirà all’improvviso. Le telecamere riveleranno che chiederà un passaggio notturno per Milano a un camionista: sarà davvero sulle tracce di Enrico? Marta e Susanna partiranno subito. Intanto, Greta riceverà la visita del suo fidanzato milanese, Tommaso. Ma durante il viaggio di ritorno, Susanna noterà qualcosa nell’album fotografico di Marta che la sconvolgerà profondamente.

La ricetta della felicità ha conquistato il pubblico con 3 milioni di telespettatori

Sin dal debutto in prima serata su Rai 1 lo scorso 25 settembre, la nuova serie tv La ricetta della felicità ha conquistato il grande pubblico.

Guardando i dati Auditel, si sono sintonizzati oltre tre milioni di telespettatori con uno share del 19%.

La nuova fiction Rai si è aggiudicata la serata battendo il diretto competitor Canale 5 con la serie televisiva turca La notte nel cuore. Un risultato che conferma l’attenzione del pubblico verso le fiction italiane di qualità, capaci di coniugare emozione e leggerezza.

Giovedì 2 ottobre la sfida sarà pronta a ripetersi: su Rai 1 andranno in onda i nuovi episodi de La ricetta della felicità, mentre in casa Mediaset sarà ancora protagonista la serie turca. Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento settimanale con La notte nel cuore, visti gli ottimi riscontri del pubblico, sospendendo invece la programmazione degli eventi musicali a causa dei bassi ascolti.

Non resta che attendere la messa in onda di entrambe le serie per scoprire chi riuscirà ad aggiudicarsi la leadership della prima serata, in una sfida che si preannuncia ancora più serrata.