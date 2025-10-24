L'altra sera Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sono scambiati baci e abbracci in pubblico, in particolare tra un'esibizione e l'altra dei concorrenti di X Factor. Stando a quello che riporta Fanpage in queste ore, però, l'ex tronista di Uomini e donne non avrebbe nessuna intenzione di ufficializzare il suo nuovo amore: si dice che gli agenti della ragazza avrebbero detto "no" a tutte le interviste perché lei non vorrebbe parlare della sua vita privata.

Le tenerezze in pubblico e le frecciatine sui social

Da settimane Martina sta alimentando la curiosità dei fan postando foto e video con indizi sulla frequentazione con Gianmarco o con frecciatine nei confronti dell'ex Ciro.

Lo scorso 23 ottobre, ad esempio, l'ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato una storia su Instagram in cui c'era lei che si truccava e come sottofondo musicale ha scelto la sigla della soap opera Beautiful.

In serata, poi, De Ioannon ha partecipato al primo live di X Factor in compagnia di Steri, e di fatto è stata la loro prima uscita pubblica "di coppia" da quando si sono riavvicinati.

I curiosi hanno ripreso i due mentre si scambiavano sguardi complici, abbracci e baci, incuranti di chi avevano intorno e del fatto che potessero fargli foto o video.

Grazie Lollo, mai detto nulla di male su di te giuro 💜#coatters pic.twitter.com/Jscitwnnw5 — Ilenia 🥀 (@ileniaxcharles) October 23, 2025

La scelta di rimanere in silenzio

In questo periodo Martina è molto chiacchierata, e la curiosità sulla sua vita sentimentale aumenta di fronte al suo silenzio.

Anche se si fa vedere in pubblico con Gianmarco, la 28enne non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul loro rapporto, e per ora non sembra intenzionata a farlo.

Stando a quello che riporta Fanpage il 24 ottobre, gli agenti di De Ioannon avrebbero risposto così ad una richiesta di intervista alla loro "assistita": "Lei non parla di vita privata. Non deve per forza raccontare cosa fa e con chi".

Per il momento, dunque, l'ex tronista di Uomini e donne non vuole rompere il silenzio sul legame che ha riallacciato con Steri subito dopo aver lasciato Ciro.

Le risposte sul GF Vip e su Verissimo

Gli agenti di Martina, inoltre, avrebbero smentito i rumor che circolavano su una possibile partecipazione della ragazza alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, tra i piani della 28enne non ci sarebbe né il reality di Canale 5 (che dovrebbe tornare in onda a gennaio con Alfonso Signorini alla conduzione) né Verissimo, dove si diceva che avrebbe potuto rompere il silenzio tra qualche settimane.

Incerta, invece, resta la probabile ospitata della nuova coppia a Uomini e donne: De Ioannon e Steri potrebbero scegliere di ufficializzare il loro legame negli studi del programma al quale hanno partecipato l'anno scorso.