Da settimane i fan di Uomini e donne si chiedono se c'è davvero un riavvicinamento in corso tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, e nelle ultime ore sono emersi nuovi indizi a favore di questa tesi. Stando a quello che si legge in una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni, i due ex tronisti si starebbero frequentando da un po' e i loro incontri avverrebbero nella casa che lei condivideva con Ciro Solimeno fino ad un mese fa.

L'indiscrezione sui presunti incontri lontano da occhi indiscreti

Una foto che Martina ha postato su Instagram il 17 ottobre, ha dato il via a nuove chiacchiere sul suo attuale legame con Gianmarco.

Dopo che i fan hanno verificato che la collana che la ragazza indossava era la stessa che le regalò Steri in un'esterna che hanno fatto alla fine del percorso a Uomini e donne, si sono riaccesi i riflettori sul rapporto che i due ex tronisti avrebbero instaurato dopo aver chiuso le storie con Ciro e con Cristina.

Ah e comunque dite a Deianira che la collana é quella di Gianmarco.

Una delle peggio mai passate in questi programmi😂 pic.twitter.com/Fo1aKkSKVz — Marty🌸 (@fiorellinomarty) October 17, 2025

"Persone vicine a lui hanno detto che si vedono da un po' a casa di lei, ma stanno aspettando prima di ufficializzare il tutto", si legge in un messaggio che Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto sui social poche ore fa.

Stando a quest'indiscrezione tutta da confermare, i due ragazzi si starebbero incontrando lontano da occhi indiscreti e avrebbero scelto l'abitazione della 27enne, la stessa dove lei ha convissuto con Ciro per quasi tutta la durata della loro relazione.

Il commento di Lorenzo Pugnaloni

La segnalazione sui presunti incontri tra Martina e Gianmarco a casa di lei, ha spinto Lorenzo Pugnaloni a dire la sua su una vicenda che è sulla bocca di tutti da settimane.

"Parliamone. Se i due stanno insieme è l'unico lieto fine per tutta la pagliacciata che hanno messo su. Almeno sarebbe un'azione che trova un senso a tutto ciò che abbiamo letto e visto. Se non ci fosse nulla, significherebbe che tutto questo teatro è stato montato per fare hype.

Io non mi stupirei se a breve uscissero allo scoperto, sarebbe l'epilogo più sensato. A questo punto, credo alle fonti che mi hanno parlato di tradimento e non capisco la posizione di Ciro, che sta zitto a parla di rispetto", ha scritto l'esperto di gossip su Instagram.

Un altro dettaglio scovato dai fan

Oltre alla collana che Martina ha indossato a meno di un mese dalla rottura con Ciro (che è quella che le ha regalato Gianmarco in un'esterna), i fan di Uomini e donne hanno scovato un altro indizio che confermerebbe la frequentazione in corso tra i due ex tronisti.

In questi giorni, infatti, De Ioannon ha iniziato a seguire la migliore amica di Steri su Instagram, e secondo molti utenti questo dettaglio non sarebbe da sottovalutare nella ricostruzione di tutto quello che sta succedendo.