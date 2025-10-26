La nuova frequentazione di Martina De Ioannon continua ad essere al centro delle polemiche. Su Instagram, la diretta interessata ha deciso di replicare a tutti coloro che in questi giorni stanno prendendo di mira lei ed i suoi familiari: "Attaccate me, ma non quei due signori dei miei genitori". Inoltre l'ex protagonista di Uomini e Donne ha precisato che è meglio che non parli altrimenti vengono svelati i "teatrini".

Lo sfogo di Martina

Martina è finita al centro delle polemiche perché ha interrotto la relazione con Ciro Solimeno e poco dopo ha intrapreso una frequentazione con il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri.

Tra le varie critiche c'è anche chi ha tirato in ballo la famiglia della ragazza, motivo per cui la diretta interessata ha deciso di rispondere per le rime: "Non parlate di famiglie perché la mia non c’entra nulla con tutto sto show. Attaccate me ma non i miei genitori". Infine Martina De Ioannon ha precisato che le famiglie che devono guardarsi la coscienza sono altre.

Cosa sta accadendo

Martina De Ioannon aveva ricevuto la proposta da parte di Maria De Filippi per salire sul trono di U&D e al momento della scelta aveva deciso di uscire dal programma con Ciro Solimeno rispetto a Gianmarco Steri. Dal 1° ottobre, però, Martina è tornata single e successivamente anche Gianmarco. A seguire sul web sono uscite diverse segnalazioni in cui si parlava di un possibile ritorno di fiamma tra Steri e De Ioannon.

Pettegolezzi poi confermati dai diretti interessati, ma che non sono stati graditi dai rispettivi ex.

Ciro ha infatti detto di essersi sentito preso in giro da Martina, mentre Cristina Ferrara ha lasciato intendere di aver capito che Gianmarco non fosse realmente interessato a recuperare il loro rapporto. Nonostante lo strascico di polemiche, Martina e Gianmarco hanno deciso di uscire allo scoperto.

Cosa pensano gli utenti del web

Su X, non sono mancate critiche all'indirizzo di Martina per via dello sfogo avuto sui social.

"Certo che criticare la famiglia di Martina è veramente da bambini. Lei è abbastanza adulta per decidere chi frequentare", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Con quel commento Martina ha lasciato intendere che la famiglia di Ciro ha fatto dei teatrini.

Questo non mi è piaciuto". Un fan di Ciro ha affermato: "Lei si sta dimostrando una pessima persona. Non solo nell'ultimo periodo ha cercato Gianmarco mentre era ancora impegnata, ora vuole anche mettere in cattiva luce la famiglia del suo ex". Tra i vari utenti c'è anche chi ha preferito non prendere alcuna posizione: "Non possiamo sapere se la famiglia di Ciro ha inviato dei messaggi a Martina. Detto questo non è stato uno sfogo carino il suo".