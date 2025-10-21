Il ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri è sulla bocca di tutti, soprattutto da quando in rete si è diffusa la loro prima foto insieme fuori dagli studi di Uomini e donne. Tra le tantissime persone che hanno commentato lo scatto della "coppia", c'è anche Ida Platano: in una storia che ha postato su Instagram il 21 ottobre, l'ex dama si è detta contentissima del riavvicinamento tra i due tronisti e ha svelato che ha sempre fatto il tifo per loro.

La gioia di Ida sui social

La notizia era nell'aria da giorni ma oggi, 21 ottobre, ha trovato conferma in una foto scattata da una fan: Gianmarco e Martina si stanno frequentando e molte persone li hanno visti scambiarsi baci e abbracci in un locale di Roma.

Accantonate le relazioni con Cristina e con Ciro, gli ex tronisti di Uomini e donne hanno deciso di darsi una seconda possibilità per la gioia di chi ha sempre creduto in loro sin dal primo incontro davanti alle telecamere di Canale 5.

Tra i sostenitori di questa coppia, c'è anche un'ex dama molto chiacchierata: Ida Platano, infatti, si è esposta su Instagram per commentare il ritorno di fiamma tra Steri e De Ioannon.

"Come sono contenta. Mi sono sempre piaciuti, sempre", ha detto la parrucchiera senza fare i nomi dei due ragazzi che da settimane sono sulla bocca di tutti.

Non lei che commenta il drama così shdjfj pic.twitter.com/Yc0zuv6uff — giulia (@gabrielsniceass) October 21, 2025

Il parere degli utenti di X

Ida si è unita al coro dei tanti fan di Uomini e donne che per mesi hanno sperato che Martina scegliesse Gianmarco, gli stessi che oggi stanno esultando per quello che è successo dopo la fine delle loro storie con Ciro e con Cristina.

"Anche lei ha commentato il dramma di questi giorni, che ridere", "In realtà Ida sta sognando il suo ritorno con Riccardo", "Lei crede in tutti i ritorni e ci spera ancora", "Se ha sempre tifato per questo coppia, perché commentava i post di Cristina?", "Lei dovrebbe solo tacere, d'amore non ci ha mai capito nulla", "Non è una questione di ship, ma di rispetto", "Tutto bellissimo", "Lei è come noi", "Assurdo normalizzare queste cose", "Io non ho parole", si legge su X.

I fan sperano nel ritorno in studio

Da quando sono circolate le prime voci su Martina e Gianmarco, molti fan di Uomini e donne hanno chiesto a Maria De Filippi di invitarli in studio per sapere tutta la verità su quello che è accaduto tra loro.

Questa situazione continua ad appassionare tantissimi spettatori a distanza di un anno dalla fine del trono di De Ioannon, ma la redazione non sembra intenzionata a soddisfare la richiesta del pubblico.

Nelle ultime due settimane, infatti, ci sono state quattro nuove registrazioni e in nessuna di queste si è accennato a questa vicenda o alle reazioni di Ciro e Cristina al flirt tra i loro ex.