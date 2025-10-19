Tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si è riaccesa la fiamma della passione fuori dallo studio di Uomini e donne. I due sono stati protagonisti di uno dei troni più seguiti e amati dal pubblico nelle ultime stagioni televisive del talk show sentimentale di Maria De Filippi anche se, alla fine, la tronista scelse di coronare il suo sogno d'amore con Ciro Solimeno.

A distanza di un po' di mesi, però, la loro storia d'amore è naufragata e dopo l'addio tra Gianmarco e Cristina, c'è stato un riavvicinamento tra Martina e Gianmarco: stando a quanto si apprende i due saranno presti ospiti in televisione per raccontare nel dettaglio cosa è successo.

Il percorso di Gianmarco e Martina a Uomini e donne

Durante la sua esperienza come tronista a Uomini e donne, Martina De Ioannon si ritrovò protagonista della scelta finale con Ciro e Gianmarco.

Nonostante il forte trasporto provato nei confronti del corteggiatore romano, scelse di coronare il suo sogno d'amore con il 23enne napoletano Ciro.

La loro relazione, però, non è riuscita ad arrivare a un anno: a distanza di pochi mesi da quella promessa d'amore che si sono fatti in tv, è arrivato il momento dell'addio definitivo.

Gianmarco nel frattempo, dopo essere stato scelto come tronista ufficiale di U&D, ha coronato il suo sogno d'amore con Cristina ma anche in questo caso la relazione è durata pochissimo.

Tra Gianmarco e Martina è amore: i due saranno presto in televisione

In queste ultime settimane tra Gianmarco e Martina c'è stato un riavvicinamento che, stando a quanto si apprende ha spinto i due ragazzi a darsi una nuova chance.

La coppia sta ufficialmente insieme anche se, per il momento, preferirebbe viversi il proprio amore lontano dagli occhi indiscreti del mondo social.

I due, quindi, eviteranno di postare foto e video insieme anche se ben presto racconteranno tutta la verità sul loro amore in televisione.

La coppia potrebbe essere protagonista di una delle prossime registrazioni di Uomini e donne previste durante il mese di novembre e, successivamente, partecipare a Verissimo per la prima intervista di coppia, svelando tutti i dettagli di questo riavvicinamento inaspettato.

Maria De Filippi trionfa negli ascolti del pomeriggio con Uomini e donne

In attesa degli sviluppi, anche quest'anno Uomini e donne continua a imporsi nella gara ascolti del daytime pomeridiano di Canale 5.

Il talk show condotto da Maria De Filippi viaggia su una media di oltre 2,3 milioni di spettatori al giorno pari a uno share del 24% con picchi che raggiungo anche il 26%.

Numeri positivi anche per il segmento finale della trasmissione che riesce a toccare la soglia dei 2 milioni di fedelissimi.