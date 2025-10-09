Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono lasciati pochi giorni dopo la fine della relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. I primi rumor sostenevano che entrambe le coppie fossero scoppiate proprio a causa di un interesse reciproco mai del tutto sopito tra Gianmarco e Martina. A fare "chiarezza", però, è stata proprio Martina, lasciando un like a un commento su TikTok: "Non vi è mai successo di cambiare idea su una persona?".

Perché Martina De Ioannon e Ciro si sono lasciati

Terminato il percorso a U&D, Martina ha deciso di uscire dal programma con Ciro Solimeno piuttosto che con Gianmarco Steri.

A pochi mesi dall'uscita dal programma, però, la coppia si è separata.

Fino a oggi, 9 ottobre, De Ioannon non ha mai proferito parola sui motivi che l'avevano portata a interrompere la relazione, ma è arrivata una sorta di conferma con un like che la ragazza ha messo sotto questo commento su TikTok: "Non vi è mai successo di conoscere una persona che inizialmente vi piace e poi conoscendola meglio avete cambiato idea?". L'autore del commento ha precisato che Martina è libera di interrompere una relazione quando e come vuole.

Il retroscena sulla coppia

Probabilmente Martina De Ioannon ha sentito il bisogno di "intervenire" a causa dei pettegolezzi letti sul suo conto.

A 24 ore dalla rottura, Amedeo Venza ha riportato un retroscena in cui si parlava della presenza di un terzo incomodo: "Martina e Gianmarco Steri si sarebbero risentiti".

Ad alimentare ulteriori rumor sulla fine della relazione ci aveva pensato anche Lorenzo Pugnaloni, facendo notare le tempistiche in cui sia Martina che Gianmarco si erano lasciati con i rispettivi partner conosciuti nel dating show di Canale 5.

Cosa pensano alcuni utenti del web

In seguito alla rottura tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno diversi utenti di X hanno espresso un loro commento.

"Martina ha sempre preferito Gianmarco a Ciro, era palese", ha tagliato corto un utente. Un altro ha invece spezzato una lancia a favore di Ciro: "Si è salvato da una vipera come Martina. Lui è un bravo ragazzo senza troppi grilli per la testa, mentre lei si comporta da vip essendo un'imprenditrice". Al contrario un fan dell'ex tronista ha preso le sue difese: "Penso che lei non abbia fatto nulla di male.

A U&D pensava che Ciro fosse il ragazzo più adatto a lei, uscendo si è resa conto che non era così. Che c'è di male?". Un ulteriore utente ha invece detto di essere rimasto deluso dal comportamento della ragazza.