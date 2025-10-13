La rissa scoppiata nella casa del Grande Fratello tra Jonas Pepe e Omer Elomari è stata censurata dalla regia, ma Mattino 5 ha mandato in onda le immagini inedite del litigio. Come mostrato nel video introdotto dalla conduttrice Federica Panicucci, il modello ha più volte provocato il concorrente siriano. Dopo un acceso botta e risposta i due sono stati separati dagli altri inquilini per evitare che accadesse il peggio.

Il video di Mattino 5

Nella puntata di oggi 13 ottobre, Mattino 5 ha mostrato le immagini inedite della rissa tra Jonas e Omer.

Il litigio è avvenuto in cucina ed è stato scaturito dai tempi di cottura della pizza.

Il consulenze aziendale siriano si stava occupando del tutto, ma Jonas ha deciso di aprire il forno. Nonostante Omer abbia detto di aver controllato pochi istanti prima, il modello non ha sentito ragioni e ha aperto lo sportello del forno: "Non m'importa, voglio vedere lo stesso, posso un attimo?". A quel punto tra i due è scoppiato il botta e risposta piccato e gli inquilini che in quel momento si trovavano in cucina hanno immediatamente separato i due protagonisti per evitare che ci fosse uno scontro fisico.

come si voleva dimostrare, aveva ragione Omer. i subdoli come Jonas si riconoscono subito (non avevamo neanche bisogno del video) #GrandeFratello pic.twitter.com/kLtyAhh6pQ — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) October 13, 2025

L'opinione di alcuni utenti del web

Le immagini inedite del litigio non sono passate inosservate ai telespettatori del GF.

"Ecco qui, giorni ad attaccare Omer e quello spocchioso è stato il primo a rispondere male", ha tagliato corto un utente. Un altro ha aggiunto: "Adesso ditemi se Omer non aveva ragione a rispondere alle provocazioni di Jonas". Un ulteriore utente ha invece criticato entrambi i concorrenti: "Sembravano due bambini dell'asilo". Un utente ha affermato: "Omer aveva ragione sul fatto delle provocazioni, ma il modo in cui ha affrontato la discussione l'ha fatto passare dalla parte del torto". C'è chi ha definito Elomari un "signore" e chi ha criticato Jonas: "Erano giorni che stuzzicava Omer". C'è anche chi ha trovato eccessiva la reazione di Omer: "Io credo che non abbia digerito la nomination altrimenti non si spiega un astio simile.

Ma poi quel tono usato". Infine un telespettatore ha affermato: "Elomari ha già capito dal primo giorno che personaggio è il modello".

GF: cosa rischiano Omer e Jonas

L'atteggiamento di Omer e Jonas con tutta probabilità non passerà impunito per il GF, tanto che i due concorrenti potrebbero ricevere un provvedimento disciplinare.

Non è escluso che il modello e il consulente aziendale possano finire in nomination d'ufficio.

La squalifica invece non sembra essere contemplata, visto che Elomari attualmente è in nomination Giulio Carotenuto e Matteo Azzali. Nel caso di una squalifica ai danni del concorrente siriano, gli autori avrebbe dovuto annullare il televoto.