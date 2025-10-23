Da stasera, giovedì 23 ottobre, andrà in onda la nuova serie tv di Rai1, Noi del Rione Sanità. Secondo le anticipazioni, trasferito al rione Sanità dopo l’evasione di alcuni detenuti, Don Giuseppe si troverà subito al centro di uno scontro frontale con la Curia e con il boss Mariano: il parroco deciderà di celebrare sul sagrato il funerale pubblico di un ragazzo ucciso dalla camorra, dando al quartiere un segnale di sfida e di riscatto.
Le anticipazioni della prima puntata
Don Giuseppe Santoro lascia Poggioreale dopo l’evasione di alcuni detenuti durante una trasferta da lui organizzata e viene trasferito dalla Curia al rione Sanità, dove trova un quartiere dominato da malavita e dispersione scolastica.
Nonostante l’ostilità iniziale, comincia a farsi spazio e sfida sia la Curia sia il boss Mariano celebrando il funerale pubblico di un ragazzo ucciso sul sagrato. A Natale prova a unire la comunità con una scuola di teatro per i ragazzi. Intanto Sante, schiacciato dai debiti di nozze, mente alla compagna Stella; Don Giuseppe ritrova la sua ex Manuela, madre della piccola Matilde; Mariano adocchia il giovane Massimo per usarlo come spia. Il rione è infine scosso dall’omicidio di Sante davanti a tutti, che incrina ulteriormente gli equilibri.
Il cast
- Carmine Recano veste i panni di Don Giuseppe Santoro
- Nicole Grimaudo è Emanuela: è sposata con uomo alcolizzato e violento, ma in passato ha avuto una relazione con il parroco prima che prendesse i voti.
- Ludovica Nasti è Anna: sorella di Alex e inizialmente è legata sentimentalmente a Massimo
- Federico Milanesi interpreta Alex, il fornaio
- Antonio Fusaro invece interpreta Ciccillo
- Caterina interpretata da Caterina Ferioli è la figlia di un magistrato che decide di andare a vivere nel Rione Sanità e s'innamora di Mimmo
- Mimmo è interpretato da Giampiero De Concilio: lavora nell'emporio del padre ma la criminalità organizzata metterà a dura prova il suo coraggio
- Massimo (Rocco Guarino) invece è il figlio di un collaboratore di giustizia che vuole diventare famoso a tutti i costi e quindi si avvicina alla malavita per raggiungere il suo obiettivo. Nella serie tv, inizialmente è il compagno di Anna
- Bianca Nappi è Suor Celetese
- Chiara Celotto veste i panni di Stella, una ragazza in dolce attesa che vuole regalare al figlio una vita migliore della sua
- Maurizio Aiello interpreta il ruolo del Vescovo di Cassino: spesso è chiamato a prendere delle decisioni sull'operato di Don Giuseppe
- Fabio Troiano è Don Bastiano nonché il "rivale" di Don Giuseppe Santoro.