Da stasera, giovedì 23 ottobre, andrà in onda la nuova serie tv di Rai1, Noi del Rione Sanità. Secondo le anticipazioni, trasferito al rione Sanità dopo l’evasione di alcuni detenuti, Don Giuseppe si troverà subito al centro di uno scontro frontale con la Curia e con il boss Mariano: il parroco deciderà di celebrare sul sagrato il funerale pubblico di un ragazzo ucciso dalla camorra, dando al quartiere un segnale di sfida e di riscatto.

Le anticipazioni della prima puntata

Don Giuseppe Santoro lascia Poggioreale dopo l’evasione di alcuni detenuti durante una trasferta da lui organizzata e viene trasferito dalla Curia al rione Sanità, dove trova un quartiere dominato da malavita e dispersione scolastica.

Nonostante l’ostilità iniziale, comincia a farsi spazio e sfida sia la Curia sia il boss Mariano celebrando il funerale pubblico di un ragazzo ucciso sul sagrato. A Natale prova a unire la comunità con una scuola di teatro per i ragazzi. Intanto Sante, schiacciato dai debiti di nozze, mente alla compagna Stella; Don Giuseppe ritrova la sua ex Manuela, madre della piccola Matilde; Mariano adocchia il giovane Massimo per usarlo come spia. Il rione è infine scosso dall’omicidio di Sante davanti a tutti, che incrina ulteriormente gli equilibri.

Il cast