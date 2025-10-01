Nella puntata di Occhi di gatto, in onda su Rai 2 mercoledì 1° ottobre, Tamara, Sylia e Alexia mettono a segno un colpo alla Reggia di Versailles, intrufolandosi all’asta organizzata da Chassagne per impossessarsi del celebre dipinto “Occhi di gatto”. Ma il quadro sembra svanito e un nuovo scambio rischia di trasformarsi in un fallimento.

Le anticipazioni di Occhi di gatto del primo ottobre 2025

Nel primo dei due episodi Tamara, Sylia e Alexia si intrufolano a un evento esclusivo organizzato da Chassagne nella Reggia di Versailles. L’uomo, deciso a liberarsi dei quadri rubati e a ricavarne denaro, indice un’asta.

Tra le opere messe in vendita figura anche il celebre dipinto “Occhi di gatto”. Le tre sorelle riescono a trafugare diversi quadri e a portarli via, ma scoprono che proprio quello che stavano cercando non è tra i bottini.

Nel secondo episodio Tamara, Sylia e Alexia riescono a trovare un accordo con Chassagne per tentare lo scambio tra i quadri rubati e il dipinto “Occhi di gatto”. In un primo momento il piano sembra procedere senza intoppi, ma all’improvviso Tamara viene riconosciuta dall’uomo, che inizia a pedinarla. Per sfuggirgli, la ragazza si traveste e si confonde tra la folla, lasciando però il quadro nascosto sotto un chiosco per impedirne il furto.

Il successo della serie in Francia

I numeri della prima stagione sono stati ottimi in Francia: il primo episodio è stato visto da quasi sette milioni di telespettatori e in media la serie è stata vista da 5,3 milioni di telespettatori a episodio, con uno share del 24%.

Nonostante le aspettative, in Italia, dove la serie è già disponibile con tutti gli otto episodi in streaming su RaiPlay, il successo al momento non è stato bissato: appena 672.000 telespettatori di media, con uno share del 4,3% per i primi due episodi. Come fatto cenno, la serie tv si basa sull'omonimo manga di Tsukasa Hōjō, tra i più famosi e venduti di tutti i tempi, con 18 milioni di copie acquistate nel mondo da diverse generazioni di appassionati e dal quale è stato tratto l'anime, che in Italia venne trasmesso per la prima volta su Italia 1 a cavallo tra 1985 e 1986.

Il successo di anime e manga è talmente enorme che di recente, a più di 40 anni di distanza dalle prime uscite, Disney+ ha prodotto una nuova serie anime di 12 episodi, il primo dei quali andato in onda il 26 settembre scorso, e appunto in Francia è stato prodotto e realizzato questo live action diventato rapidamente un cult.

Chi sono le protagoniste di Occhi di gatto

Le tre protagoniste della serie tv francese, che è diretta da Alexandre Laurent, sono tre attrici molto amate dal pubblico transalpino: Camille Lou, Constance Labbé e Claire Romain. Soprattutto la prima - classe 1992 - in Francia è davvero famosa, sia come attrice sul piccolo e grande schermo, che come protagonista di musical di successo e cantante, con il nome d'arte di Jimmie. Nel 2012, è stata protagonista del musical 1789, Les Amants de la Bastille, che le ha dato molta notorietà quando aveva appena vent’anni.

Constance Labbé si è formata tra Francia e USA, in particolare a New York, ed è apparsa in decine di film e fiction di successo: nel nostro Paese, la conosciamo per il suo ruolo del capitano Camille Costes nella quarta e quinta stagione della serie crime Balthazar. Completa il cast Claire Romain, classe 1995, lanciata dalla serie tv Ici tout commence e che il pubblico italiano ha scoperto grazie al film 6 fratelli, diretto da Simone Godano.