Il nuovo palinsesto Mediaset, nella settimana che va dal 26 ottobre al 1° novembre 2025, prevede un nuovo raddoppio serale per La notte nel cuore, confermata nel prime time di Canale 5, dopo gli ottimi ascolti registrati nel corso dell'ultimo periodo.

Per Silvia Toffanin, invece, arriverà lo stop in prima serata con lo show This is me che saluterà il pubblico dopo le tre puntate di messa in onda.

Al giovedì sera, invece, al termine di Io Canto Family, andranno in onda dei film in prima visione assoluta.

La notte nel cuora raddoppia ancora: novità palinsesto Mediaset 26 ottobre-1 novembre

L'appuntamento con La notte nel cuore continuerà a raddoppiare nel palinsesto serale della rete ammiraglia Mediaset anche nella prossima settimana di programmazione.

Domenica 26 ottobre è confermata una nuova puntata in prima visione assoluta, dopodiché martedì 28 ottobre ci sarà il secondo appuntamento sempre dalle 21:45 circa su Canale 5, subito dopo La ruota della fortuna.

La sfida del martedì sera diventerà ancora più difficile per la serie turca, dato che su Rai 2 arriverà il nuovo ciclo di appuntamenti con Belve, la trasmissione di interviste condotta da Francesca Fagnani che quest'anno potrebbe vedere la presenza in studio di Maria De Filippi.

Stop per Silvia Toffanin in prime time su Canale 5

Il palinsesto Mediaset della prossima settimana prevede anche lo stop serale per This is me, lo show condotto da Silvia Toffanin che sta andando in onda il mercoledì sera.

Il 29 ottobre sarà trasmessa la terza e ultima puntata di questa seconda edizione con la quale si celebrano i grandi artisti della musica italiana, dello sporto e dello spettacolo.

Al giovedì sera, invece, terminata l'esperienza poco fortunata con Io Canto Family, la serata sarà ad appannaggio di un ciclo di film in prima visione assoluta. Si partirà il 30 ottobre con la pellicola dal titolo Un matrimonio esplosivo in prima visione assoluta.

Esordio sottotono per lo show di Silvia Toffanin in prime time su Canale 5

Lo scorso anno l'appuntamento con This is me era incentrato sulle carriere degli ex concorrenti usciti dalla scuola di Amici e aveva ottenuto una media di circa 3 milioni di spettatori fissi a settimana, pari a uno share compreso tra il 20 e il 22%.

Quest'anno, invece, il debutto della seconda edizione dello show condotto da Silvia Toffanin, che ha potuto contare sulla presenza di Laura Pausini e Zlatan Ibrahimovic in studio, ha registrato un ascolto di circa due milioni e mezzo di spettatori pari al 18,50% di share, superato dalla replica de Il commissario Montalbano che ha ottenuto una media di oltre 3 milioni di appassionati su Rai 1.