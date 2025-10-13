Il dolore sembra non lasciare tregua a Paola Caruso, che si trova ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo la fine della relazione con Gianmarco e l’annullamento delle nozze previste per maggio, la showgirl è costretta a fare i conti con due grandi prove: la salute precaria del piccolo Michele e il drammatico peggioramento delle condizioni di sua madre, Wanda.

Lo sfogo di Paola Caruso a Verissimo

Ospite a Verissimo, Paola Caruso si è lasciata andare a un lungo e commovente sfogo. La madre, da tempo malata di Alzheimer, ha subito un improvviso peggioramento a causa di un’embolia polmonare che l’ha costretta al ricovero e a un delicato intervento.

“La vedo sfiorire e non posso fare nulla”, ha raccontato l’ex Bonas tra le lacrime. “Da un mese e mezzo è a letto, non si muove quasi più e non mangia, mi cerca solo con gli occhi”. Paola ha poi spiegato di non riuscire a rassegnarsi: “È un vegetale, ma è cosciente. Non posso lasciarla andare, devo fare tutto il possibile per tenerla con noi”. Le sue parole hanno profondamente commosso anche Silvia Toffanin, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Una madre divisa tra dolore e speranza

Paola Caruso ha raccontato di vivere un periodo di profonda fragilità, in cui cerca di mantenere un equilibrio nonostante le prove difficili che la vita le sta ponendo davanti. La showgirl ha ammesso di sentirsi spesso impotente, costretta a dividersi tra la malattia della madre e le cure del figlio: “Non è facile affrontare tutto insieme.

Quando sto con Michele cerco di essere serena, ma dentro di me ho un dolore enorme”. Nonostante la stanchezza e i momenti di sconforto, Paola continua a mostrarsi combattiva e determinata, sostenuta solo dall’amore per il piccolo e dalla speranza che la madre possa almeno non soffrire.

Negli ultimi mesi, ha cercato di ridurre al minimo le apparizioni pubbliche per dedicarsi completamente alla famiglia, trovando nella fede e nella forza interiore la spinta per non crollare. “La vita mi ha tolto tanto, ma mi ha anche insegnato che ogni giorno va vissuto con gratitudine”, ha confidato nel salotto di Silvia Toffanin. “Vedo mio figlio migliorare e questo mi dà la forza per affrontare il resto”.

Un percorso di rinascita tra dolore e amore

Nonostante il peso delle difficoltà, Paola Caruso ha dimostrato di non voler arrendersi. La battaglia per la salute di Michele e la malattia della madre hanno cambiato profondamente il suo modo di vedere la vita, rendendola più consapevole e vicina ai valori autentici. “Ho capito cosa conta davvero: la famiglia, l’amore, la salute. Tutto il resto è superfluo”, ha spiegato con voce spezzata.

Oggi, Caruso cerca di affrontare ogni giorno con coraggio, sostenuta anche dall’affetto dei fan che le scrivono sui social per offrirle vicinanza. “Mi danno forza i messaggi di chi mi segue. Sapere che non sono sola mi aiuta ad andare avanti”, ha raccontato. Per ora, la sua priorità resta il piccolo Michele, che con il suo sorriso le ricorda il motivo per cui vale la pena lottare. Una testimonianza di amore materno e resilienza che, ancora una volta, ha commosso il pubblico di Verissimo, mostrando il lato più umano e sincero di una donna che non smette mai di sperare.