Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per il mese di novembre rivelano che Adelaide si mostrerà fuori controllo dopo aver scoperto di essere stata ingannata e tradita dal suo promesso sposo Marcello.

La contessa non avrà alcuna intenzione di perdonare Marcello, bensì vuole rovinarlo e rendergli la vita impossibile dal punto di vista professionale, al punto da decidere di allearsi con il suo ex Umberto Guarnieri.

Durante gli episodi di novembre ci sarà spazio anche per l'arrivo di Barbara, la nuova venere che riuscirà a conquistare la fiducia della capocommessa Irene.

Adelaide fuori controllo: cosa succede ne Il Paradiso delle signore a novembre

La contessa Adelaide non riuscirà a sopportare l'idea di essere stata lasciata e, soprattutto, ingannata dal suo ex Marcello Barbieri che ormai ha scelto di mandare all'aria le loro nozze per viversi la storia d'amore con Rosa Camilli in assoluta libertà e alla luce del sole.

Adelaide, quindi, si mostrerà fuori controllo nei confronti del giovane Barbieri: intende rovinarlo e per prima cosa vuole che venga licenziato in tronco dal Paradiso delle signore, assieme alla sua amante Rosa.

Roberto Landi proverà a far ragionare la contessa e a farle cambiare idea, ma tutti i suoi tentativi saranno inutili e vani.

Arriva Barbara Musso, la nuova venere del Paradiso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di novembre, infatti, rivelano che Adelaide deciderà di allearsi con Umberto Guarnieri per portare a termine il suo piano vendicativo e fare in modo che anche Rosa venga licenziata dalla redazione della rivista Paradiso Donna.

Nel frattempo Irene sarà alla ricerca di una nuova venere da assumere all'interno del team del grande magazzino milanese: a darle una mano ci penserà Johnny, diffondendo l'annuncio in caffetteria.

E ben presto arriverà Barbara Musso: una giovane ragazza che risponderà positivamente all'annuncio di Irene e si dirà pronta a sostenere il periodo di prova per testare le sue qualità.

La ragazza riuscirà a dimostrare fin dal primo momento le sua abilità professionali, al punto che Irene in accordo con Roberto, decideranno di offrirle un contratto di lavoro stabile come nuova venere del negozio milanese.

Irene aveva già fatto assumere Caterina nel team del Paradiso delle signore

Negli episodi precedenti della soap, dopo l'addio di Elvira c'era stata un'altra assunzione nel team delle veneri.

Ad avere la meglio era stata Caterina Rinaldi, figlia del magazziniere Fulvio, la quale era riuscita a superare la prova d'ammissione, conquistando così un posto all'interno del Paradiso, così da non gravare ulteriormente sulle finanze di suo padre.