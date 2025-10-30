Continuano i gossip che vedono protagonisti gli ex volti di Uomini e donne Martina De Ioannon, Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni nella giornata di oggi 30 ottobre, Cristina ha intrapreso una frequentazione con Raul Dumistras, l'ex fidanzato di Martina.

Il retroscena di Pugnaloni

Nella giornata di mercoledì 29 ottobre, a U&D è andato in scena il confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara (Martina De Ioannon era assente poiché ha rifiutato il confronto).

Ad un certo punto Steri ha incalzato la sua ex Cristina, chiedendole se in queste settimane stesse frequentando qualcuno ma la ragazza non ha risposto.

A fare chiarezza sulla domanda dell'ex tronista ci ha pensato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni riportando alcune segnalazioni ricevute dai follower: "Ho visto Cristina e Raul baciarsi in un ristorante sulla Tuscolana (noto quartiere di Roma)". A seguire un altro utente ha raccontato di aver visto Raul e Cristina al concerto di Olly tenuto nella Capitale lo scorso 14 ottobre. Come se non bastasse, Pugnaloni ha riportato un'ulteriore retroscena: "Cristina Ferrata frequenta l'ex fidanzato di Martina, Raul. Nei giorni scorsi lei ha indossato una maglietta che in precedenza era stata mostrata da Dumitras in alcune storie di Instagram".

Raul Dumitras, dunque, è stato fidanzato con Martina De Ioannon: i due avevano partecipato a Temptation Island e al momento del falò di confronto avevano deciso di lasciare il programma separatamente.

Martina De Ioannon assente al confronto di U&D

Mentre Gianmarco Steri ieri ha deciso di metterci la faccia e confrontarsi con la sua ex Cristina e con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon ha preferito evitare. Sui social, la ragazza ha spiegato di essere contraria ad ogni strumentalizzazione e spettacolarizzazione della vita privata. Inoltre Martina ha precisato che i suoi genitori erano contrari al confronto a quattro. I fratelli di Martina De Ioannon hanno invece lanciato una frecciatina generale: "La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione" .

L'opinione di alcuni utenti del web

Il "quadrilatero" nato nei programmi di Maria De Filippi sta spaccando gli utenti di X.

"Far passare Cristina come la regina della situazione ce ne vuole quando letteralmente è corsa da Raul", ha punzecchiato un utente. Un altro ha ironizzato: "Non Martina e Cristina che si scambiato i fidanzati". Un telespettatore ha scritto: "Cristina voleva passare per vittima, ma invece è parte anche lei di questo teatrino".