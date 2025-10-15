Rasha Younes è una delle protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello. Durante una conversazione con alcuni inquilini, la concorrente ha affrontato un tema delicato come quello della religione e dei pregiudizi legati all’Islam.

Il discorso di Rasha

"Non è la religione musulmana: le donne hanno gli stessi diritti degli uomini", ha spiegato Rasha. "Hanno diritto all’aborto, al divorzio, a votare. Io parlo della religione, non di altro, e nella religione non c’è questa chiusura. È stata anche strumentalizzata, e in parte è colpa nostra, della nostra coscienza collettiva".

Rasha ha poi chiarito che il problema dell’islamofobia non deriva dagli occidentali: "Non è colpa vostra. È anche colpa della televisione, ragazzi. Perché se tu mi porti in tv uno che non ha nemmeno la prima elementare, è ovvio che dirà cose che non corrispondono alla realtà".

A quel punto, anche Omer Elomari ha condiviso il suo punto di vista, sottolineando come molti pregiudizi nascano proprio da ciò che viene mostrato in televisione.

Il discorso, però, si è interrotto bruscamente: Rasha, consapevole della delicatezza dell’argomento, ha ammesso con un sorriso amaro che sarebbe stato meglio fermarsi. "Quanto vorrei che non ci fossero le telecamere", ha detto, "Non possiamo parlarne, me ne vado".

Grande Fratello: Omer e Rasha censurati mentre criticano Israele

Nella giornata di ieri, Omer Elomari e Rasha Younes sono stati interrotti dalla regia del Grande Fratello mentre discutevano della situazione in Medio Oriente.

Durante la terza puntata, Simona Ventura aveva informato gli inquilini dell’accordo di tregua tra Hamas e Israele. Nonostante la notizia positiva, Rasha e Omer hanno espresso perplessità. Il giorno seguente, riflettendo sul tema, la concorrente ha commentato: "Ma quale pace? È solo un accordo momentaneo. Sono due anni che a Gaza si vive una tragedia e nessuno dice niente". A queste parole si è aggiunto Omer: "Israele può decidere di bombardare da un momento all’altro, e nessuno direbbe nulla".

Pochi istanti dopo, la regia ha cambiato inquadratura, interrompendo la conversazione per evitare che venissero affrontati argomenti di natura politica o potenzialmente divisivi per il pubblico televisivo.

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le parole di Rasha.

"Non Rasha che ha spiegato che le donne musulmane sono libere quanto gli uomini, ma spesso la cosa viene strumentalizzata dalle persone", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Ragazzi Rasha è entrata in casa da una settimana, ma ha già toccato diversi argomenti potenti". Tra i telespettatori c'è anche chi ha notato una certa sintonia tra Omer e Rasha: "Ogni giorno che passa sono sempre più vicini".