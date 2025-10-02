Giulia Salemi sta attraversando un periodo particolarmente intenso e felice, sia sul piano personale che professionale. Lo ha raccontato lei stessa, in un'intervista rilasciata a Cosmopolitan, durante la quale ha parlato del suo nuovo ruolo da inviata nel reality show Pechino Express e del rapporto speciale con il compagno Pierpaolo Pretelli.

"Sto attraversando un periodo sereno e pieno di stimoli, prima un figlio poi l’alchimia perfetta con un maestro come Amadeus, sento di essere nel momento giusto per mettermi in gioco anche qui", ha confidato l’influencer e conduttrice.

Con la sua consueta sincerità, ha aggiunto un dettaglio curioso: "Per una come me, abituata a condividere ogni istante sui social, dieci giorni di detox digitale saranno una vera sfida… ma anche una pausa necessaria".

Una nuova avventura a Pechino Express per Giulia Salemi

Il ritorno a Pechino Express rappresenta per Giulia Salemi una sorta di cerchio che si chiude. L'italo-persiana aveva infatti partecipato come concorrente nel 2015, in coppia con la madre Fariba Tehrani. All’epoca l’esperienza le aveva regalato popolarità e anche momenti di forte confronto familiare, tanto da definirla "La più bella della mia vita".

Oggi, dieci anni dopo, Giulia rientra nel programma da protagonista, ma in una veste del tutto diversa: sarà inviata della prossima edizione, che andrà in onda nella primavera 2026 su Sky e Now.

A guidare il viaggio delle coppie ci sarà come sempre Costantino della Gherardesca, affiancato non solo da lei ma anche da Lillo e Guido Meda.

Giulia Salemi durante l'intervista ha aggiunto: "Tornare nel programma in questa veste è per me una grande responsabilità e un’opportunità unica. Dopo aver partecipato come concorrente, ora posso raccontarlo da un punto di vista diverso. Sarà emozionante seguire le dinamiche tra le coppie in gara, cogliere le emozioni, le tensioni e le complicità che nascono lungo le tappe del viaggio".

Vita privata e maternità

Accanto al lavoro c’è la famiglia, che oggi occupa un posto centrale nella vita di Giulia Salemi. Nel gennaio 2025 Giulia è diventata mamma del piccolo Kian, nato dall’amore con Pierpaolo Pretelli, che ha conosciuto durante la sua esperienza da concorrente al Grande Fratello Vip.

La coppia, ribattezzata dai fan Prelemi, è seguita con grande affetto sui social.

Giulia Salemi riguardo al suo rapporto con Pierpaolo Pretelli ha affermato: "Pier, come sempre, mi sostiene. Come io l’ho sostenuto nella sua avventura lontano da casa, ora tocca a me. La cosa bella è che ci supportiamo". Giulia e Pierpaolo ad oggi sono più affiatati che mai.