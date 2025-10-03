Sciopero in Rai oggi 3 ottobre 2025 e cambia il palinsesto dei canali della televisione di Stato. A subire modifiche saranno le trasmissioni del mattino come Uno Mattina e Storie Italiane ma si fermerà anche l'appuntamento serale con Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Nel daytime pomeridiano, invece, confermata la messa in onda de Il Paradiso delle signore, la fortunata soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, confermata nello slot orario delle 16:00.

Cambio palinsesto Rai per lo sciopero di oggi 3 ottobre: stop Tale e Quale Show

L'UsigRai ha scelto di aderire allo sciopero generale pro Gaza proclamato per la giornata di oggi venerdì 3 ottobre e tale decisione avrà delle conseguenze sul palinsesto odierno.

In prime time su Rai 1, alle 21:40 non è prevista una nuova puntata di Tale e Quale Show, il fortunato varietà condotto da Carlo Conti che ha debuttato la scorsa settimana, ottenendo una media del 19% di share e circa 2,8 milioni di spettatori.

Situazione diversa per Affari Tuoi: il programma condotto da Stefano De Martino, essendo registrato con diversi giorni di anticipo, sarà regolarmente in onda nella fascia oraria dell'access prime time, per sfidare il game show La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti, che sta ottenendo ascolti migliori in quella stessa fascia oraria.

Il Paradiso delle signore 10 non si ferma e resta in onda nel palinsesto del 3 ottobre

Il cambio palinsesto per lo sciopero di oggi 3 ottobre interesserà anche il daytime delle reti Rai: al mattino, sulla rete ammiraglia, salteranno le trasmissioni giornalistiche come Uno Mattina e Storie Italiane.

Nel pomeriggio, invece, risulta confermata la messa in onda de Il Paradiso delle signore 10: la soap opera resta nel suo slot orario che va dalle 16 alle 17 circa e non subirà variazioni di programmazione.

Incerta anche la messa in onda di Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano mentre nel preserale proseguirà l'appuntamento con Reazione a catena, il quiz condotto da Pino Insegno che, come Affari Tuoi, viene registrato in largo anticipo.

Elvira e Salvo annunciano il trasferimento nel nuovo episodio de Il Paradiso 10

Le anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle signore di oggi, 3 ottobre, rivelano che Salvo ed Elvira prenderanno una decisione finale sul loro trasferimento: i due annunceranno ad amici e conoscenti di aver scelto di lasciare Milano per andare un po' di tempo a Sanremo.

Intanto Matteo comporrà la sua canzone ispirata a Marina Valli ma, in realtà, l'ha scritta pensando a Odile: il contabile si renderà conto di non averla dimenticata e di provare ancora qualcosa di forte nei suoi confronti.