Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano un evento sconvolgente: la misteriosa scomparsa di uno dei protagonisti della soap. Nelle puntate che saranno disponibili dal 13 al 17 ottobre su Mediaset Infinity, Pars sparirà nel nulla. Nel frattempo, tra Ilgaz e Ceylin ci sarà un inatteso riavvicinamento. Un altro colpo di scena coinvolgerà una famiglia in procinto di seppellire un parente: giunti al cimitero, scopriranno che la tomba destinata al defunto è già occupata.

Pars vuole dare le dimissioni e poi scompare nel nulla

Pars scriverà una lettera di dimissioni, ma poi sembrerà cambiare idea e non voler più lasciare la procura.

Tuttavia, la situazione si complicherà: né la sua fidanzata Derya né Ilgaz riusciranno a rintracciarlo, generando forte preoccupazione. Pars sembrerà scomparso nel nulla. Ceylin proporrà di tracciare gli spostamenti dell’amico tramite il cellulare, nella speranza di ottenere qualche indizio su dove possa trovarsi. Intanto, Umut si recherà in procura e, nella stanza di Ozge recupererà un elastico con un capello sopra, che verrà sottoposto ad analisi.

Ilgaz non vuole divorziare da Ceylin

Ilgaz e Ceylin dovranno affrontare per l’ennesima volta l’udienza per procedere con il divorzio. Tuttavia, questa volta il procuratore non vorrà mettere fine al suo matrimonio. Di fronte alla sua decisione, il giudice sceglierà di archiviare la richiesta.

Per i coniugi Kaya ci sarà un lieto fine: non divorzieranno, faranno pace e torneranno a vivere insieme. Intanto, prenderanno il via nuove indagini legate a un evento misterioso accaduto al cimitero. Una famiglia, giunta per seppellire un parente, scoprirà che la tomba destinata al defunto è già occupata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Defne è stata sequestrata

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, Ferda è stata uccisa poco prima di convolare a nozze con Salim. Quest’ultimo ha trovato la fidanzata riversa sul pavimento, priva di vita, e insieme a un amico ha occultato il corpo gettandolo da un dirupo in mare. Nel frattempo, le indagini sono proseguite e hanno portato alla scoperta di un giro di gioco d’azzardo illegale gestito dalla mafia balcanica.

Parallelamente, Metin è stato accoltellato ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, mentre Defne è stata rapita. La sorellina di Ilgaz è stata costretta a girare un filmato in cui ha implorato il fratello di rilasciare Salim, minacciando che altrimenti sarebbe stata uccisa. In ospedale, intanto, i medici hanno svegliato Metin per verificare se i suoi organi fossero compromessi. Proprio in quel momento, Ceylin ne ha raccolto la sua testimonianza: il suocero le ha rivelato che la persona che lo ha accoltellato aveva le dita dipinte. L’avvocata Erguvan ha ipotizzato che l’aggressore potesse essersi macchiato le mani con una tinta per capelli.