Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano un pranzo inaspettato per due protagonisti della soap turca. Nelle puntate che verranno rese disponibili da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre sul sito Mediaset Infinity, Ceylin andrà a pranzo con Omer, mentre Lacin indagherà su di lui, sconvolgendolo con le sue scoperte sul suo passato. Nel frattempo, Ilgaz continuerà a indagare sull'omicidio di Rasoio, ma Ozge gli mentirà sull'occultamento del corpo del malvivente. Ci sarà spazio anche per le vicende della famiglia Kaya, che sarà nuovamente vittima di minacce.

Ceylin va a pranzo con Omer

Ceylin non rispetterà i patti stabiliti con suo marito Ilgaz, andando contro il suo suggerimento di stare alla larga da Omer. L'avvocata Erguvan, infatti, andrà a pranzo con il figlio di Yekta, e parlerà proprio di lui. Intanto, Lacin farà delle scoperte sconvolgenti: mentre riordinerà la camera di Omer, troverà delle fotografie che contraddiranno tutte le informazioni che il ragazzo le ha dato dal suo arrivo a casa sua. Lacin pretenderà delle spiegazioni, ma Omer chiuderà la questione rivelando di avere un fratello, ma che dopo il funerale della madre ha scelto di non tornare più.

Ozge protegge Ceylin e non la menziona con Ilgaz

Nel frattempo, Ilgaz continuerà a indagare sull'omicidio di Rasoio interrogando Ozge, la fidanzata di Ridvan, che racconterà cosa è successo con il killer del suo compagno, ma mentirà al procuratore per proteggere Ceylin e Osman.

Ozge, infatti, si assumerà la responsabilità di aver messo il corpo del criminale nella fossa del cimitero, senza menzionare Ceylin e il cognato. Intanto, la famiglia Kaya sarà nuovamente vittima di minacce e Ilgaz dovrà recarsi dalla governatrice per spiegarle la delicata situazione. Tutti i parenti di Ilgaz verranno quindi chiusi in casa senza possibilità di uscire e verranno anche sorvegliati da agenti che si metteranno a protezione di tutti. Intanto, continueranno anche le ricerche del procuratore capo Pars, scomparso misteriosamente, mentre il reparto informatico ricostruirà i suoi spostamenti prima di avere fatto perdere le sue tracce.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ozge ha fatto fuori Rasoio

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia già disponibili su Mediaset Infinity, Pars ha accettato che Ridvan prendesse parte a una missione per trattare con i criminali della mafia balcanica. L'assistente del procuratore capo ha quindi finto di essere Salim, facendo credere ai malavitosi di essere pronti a rilasciare il detenuto. Il mezzo sul quale viaggiava Ridvan con i poliziotti è stato fermato dalla banda di malviventi e Rasoio ha freddato il povero Ridvan con alcuni colpi di arma da fuoco. Pars è rimasto sconvolto dall'accaduto e ha fatto perdere le sue tracce, mentre Ozge ha sparato a Rasoio uccidendolo. Intanto, Ceylin e Osman hanno aiutato la ragazza a occultare il corpo al cimitero.