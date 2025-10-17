Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano la risoluzione di un giallo che ha tenuto banco nell'ultimo episodio condiviso su Mediaset Infinity. Nelle puntate che saranno disponibili sulla piattaforma da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, si partirà dalle indagini sulla mano ritrovata in un negozio, che risulterà essere quella di Pars. Intanto, Ozge proseguirà la sua confessione a Ilgaz, ma mentirà al procuratore per salvare Ceylin, addossandosi anche la responsabilità dell'occultamento del corpo di Rasoio. Ci sarà spazio anche per le vicende di Omer, che nasconde un lato oscuro e che verrà smascherato da Lacin.

Le indagini sulla mano trovata in un negozio proseguono

La scomparsa di Pars sarà al centro anche delle nuove puntate di Segreti di famiglia. La scomparsa del procuratore capo avrà un epilogo tragico, poiché verrà effettuato il test del DNA sulla mano ritrovata in un negozio nel mercato di Istanbul: è quella di Pars. Pertanto, le indagini proseguiranno per scoprire cosa sia accaduto al fidanzato di Derya prima di lasciare la procura, mentre il reparto informatico proverà a tracciare gli ultimi spostamenti del collega per fare luce su quanto gli sia potuto accadere e su chi possa avergli fatto del male. Intanto, Ceylin andrà a pranzo con Omer, nonostante suo marito Ilgaz l'abbia già avvertita da tempo di non fidarsi del figlio di Yekta.

I due avvocati parleranno proprio dell'avvocato Tilmen durante il loro pranzo.

Ozge protegge Ceylin durante la confessione a Ilgaz

Nel frattempo, Ozge proseguirà la sua confessione, rivelando a Ilgaz ulteriori dettagli sull'omicidio da lei commesso. La fidanzata di Ridvan rivelerà al procuratore di aver ucciso Rasoio, ma a un certo punto mentirà a Ilgaz, addossandosi anche la responsabilità di aver occultato il corpo del criminale. Ozge non menzionerà durante la confessione alcun riferimento a Ceylin e Osman, che è bene ricordare sono stati proprio loro a gettare il corpo di Rasoio in una fossa al cimitero. Ci sarà poi spazio per Omer, che verrà incalzato da Lacin con alcune domande scomode sul suo passato.

L'ex moglie di Yekta, infatti, riordinerà la stanza del ragazzo, troverà delle fotografie di Omer e inizierà a nutrire dei dubbi su di lui, chiedendogli se ha anche un fratello. Intanto, la famiglia Kaya sarà nuovamente in pericolo dopo le minacce ricevute. Ilgaz quindi costringerà i suoi familiari a non uscire di casa e a mettere una pattuglia a sorvegliare la loro abitazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Pars è scomparso

Nelle puntate precedenti di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Pars è scomparso nel nulla, lasciando la sua fidanzata e gli amici in ansia. Nel frattempo, Ozge ha covato rabbia nei confronti dell'assassino di Ridvan, al punto da vendicarsi uccidendo Rasoio, il criminale che ha sparato al suo fidanzato.

Ilgaz ed Eren iniziano a indagare sull'omicidio del criminale e trovano il suo corpo al cimitero con addosso due capelli lunghi. Le analisi del DNA hanno portato a una scoperta sconvolgente: uno dei capelli appartiene a Ozge. Quest'ultima è stata quindi interrogata e ha confessato di essere stata lei a uccidere Rasoio.