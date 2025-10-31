Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano nuovi eventi destinati a turbare la serenità dei coniugi Kaya. Negli episodi che saranno disponibili da lunedì 3 a venerdì 7 novembre sul sito di Mediaset Infinity, Ilgaz verrà rilasciato e festeggerà la sua scarcerazione insieme agli amici, mentre Eren annuncerà di aver ricevuto una promozione sul lavoro. Per Ceylin, invece, la situazione si complicherà: verrà accusata di favoreggiamento e occultamento del corpo di Rasoio.

Ilgaz viene rilasciato e festeggia con Ceylin e gli amici

Le indagini sul traffico di reperti archeologici proseguiranno, e anche Metin collaborerà segretamente per cercare di risolvere la questione.

Sarà infatti l’ex comandante della polizia a offrire il proprio aiuto a Derya ed Eren, mettendoli in contatto con un suo vecchio informatore. Quest’ultimo potrebbe riuscire a scoprire la destinazione del camion contenente i reperti. Nel frattempo, per Ilgaz arriverà una buona notizia: verrà scarcerato e, una volta uscito di prigione, potrà festeggiare insieme ai suoi amici. Proprio in quell’occasione, Eren condividerà un importante aggiornamento sulla sua carriera: annuncerà di aver ricevuto una promozione.

Ceylin è indagata per avere occultato il corpo di Rasoio

Nel frattempo, emergerà un’inquietante verità che da tempo aleggiava tra sospetti e indizi: Omer non è il vero figlio di Yekta. Il ragazzo, infatti, ha preso il posto del fratello, morto in circostanze misteriose precipitando da un piano alto dell’abitazione.

Tuttavia, Ceylin e l’avvocato Tilmen non daranno credito alla versione ufficiale, ipotizzando che dietro il presunto suicidio si nasconda un omicidio commesso proprio da Omer. Mentre i due legali indagheranno sul passato del giovane, per Ceylin arriverà una notizia sconvolgente: è indagata per favoreggiamento e occultamento del cadavere di Rasoio. Intanto, Ilgaz metterà in atto un nuovo piano per smascherare l’organizzazione criminale, fingendo di organizzare un viaggio verso la Grecia con documenti falsi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz è stato arrestato

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Ilgaz è stato arrestato con l'accusa di corruzione e traffico illecito di reperti archeologici.

Il procuratore è stato vittima di un complotto ordito ai suoi danni e, nel corso degli episodi, si è scoperto che è stato Omer ad architettare il piano di vendetta contro di lui. A casa dei coniugi Kaya è stata rinvenuta una statuetta antica, che non è stata collocata né da Ceylin né da suo marito, bensì da un amico di Cinar. Quest’ultimo, dopo aver rubato le chiavi dell’appartamento, si è introdotto nell’abitazione per posizionare la statuetta in bella vista su una mensola, eseguendo un ordine di Omer. Nel frattempo, il figlio di Yekta si è avvicinato alla cella di Ilgaz dopo il suo arresto, riuscendo a origliare una conversazione privata tra il procuratore e Ceylin. Proprio l’avvocata Erguvan stava confessando al marito un segreto che non gli aveva ancora rivelato, riguardante il delitto di Rasoio.

Ceylin ha spiegato a Ilgaz di essere stata lei, insieme a suo cognato Osman, a occultare il corpo dell’assassino di Ridvan per aiutare Ozge dopo il delitto. Omer, senza farsi notare, ha ascoltato tutto e si è poi recato a denunciare Ceylin all’Ordine degli Avvocati.