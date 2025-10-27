Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano una verità inaspettata che verrà a galla su uno dei protagonisti. Nelle puntate disponibili da lunedì 3 a venerdì 7 novembre sul sito di Mediaset Infinity, si scoprirà che Omer non è il figlio di Yekta, mentre Ceylin verrà indagata per avere aiutato Ozge a occultare il corpo di Rasoio. Nel frattempo, Ilgaz verrà rilasciato e potrà festeggiare anche la promozione di Eren.

Omer si è sostituito a suo fratello per ingannare Yekta

Yekta si troverà di fronte a una verità sconvolgente quando scoprirà che Omer non è realmente suo figlio.

Quest’ultimo, infatti, ha preso il posto del fratello per fingersi il figlio dell’avvocato Tilmen. Nel frattempo, Ceylin e Yekta continueranno a collaborare nelle indagini, mentre Ilgaz, ancora detenuto in carcere, riuscirà comunque a portare avanti le sue ricerche. Metin, invece, informerà Derya ed Eren che contatterà una sua vecchia conoscenza per scoprire la destinazione del camion con i reperti archeologici.

Ceylin viene indagata per avere occultato il corpo di Rasoio

Nel frattempo, verrà aperta un'indagine nei confronti di Ceylin, che sarà accusata di aver aiutato Ozge a seppellire Rasoio. Ci sarà però una buona notizia: Ilgaz verrà assolto e uscirà dal carcere, accolto con gioia da tutti i suoi cari.

I festeggiamenti non finiranno lì, perché Eren approfitterà di un momento successivo per comunicare a Ilgaz, Ceylin e Derya di essere stato promosso. Durante una cena tra amici, inoltre, Ilgaz svelerà il suo piano: intende prenotare il noleggio di alcune auto simulando un viaggio verso la Grecia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz è stato accusato di corruzione

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Ozge ha fatto giustizia vendicandosi di Rasoio, l’assassino di Ridvan. In estrema difficoltà dopo aver tolto la vita al pericoloso criminale, l’assistente del procuratore ha telefonato disperata a Ceylin, chiedendole aiuto. L’avvocata Erguvan si è quindi recata con Osman nel luogo indicato da Ozge, e insieme si sono resi complici del delitto: sia la sorella di Aylin che l’ex consorte hanno infatti occultato il corpo in una tomba al cimitero.

Tuttavia, quando Eren e Ilgaz hanno scoperto la responsabilità di Ozge nell’omicidio di Rasoio, la ragazza si è assunta la completa responsabilità dell’accaduto, sia per quanto riguarda l’omicidio che l’occultamento del corpo. Nel frattempo, Pars è stato ucciso, lasciando Derya e tutti gli amici sconvolti per l’accaduto. Si fanno strada anche nuove minacce contro la famiglia Kaya e le persone a loro vicine. Per motivi di sicurezza, i familiari e gli amici di Ilgaz hanno trascorso qualche giorno insieme a casa, sotto scorta della polizia. Ma i guai per Ilgaz non sono finiti: dopo il funerale di Pars, ha ricevuto una terribile notizia: è stato accusato di corruzione.