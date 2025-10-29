Le anticipazioni turche di Segreti di famiglia annunciano un nuovo lutto che sconvolgerà i protagonisti e che potremo vedere nelle prossime puntate rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity. Questa volta, il decesso colpirà un membro della famiglia Kaya: sarà Metin a perdere la vita, assassinato brutalmente. La sua morte provocherà un profondo dolore nei figli Ilgaz, Cinar e Defne, nel padre Mert e nella nuora Ceylin.

Eren trova il corpo senza vita di Metin

Le indagini per sventare l’organizzazione criminale che da tempo tormenta la famiglia di Ilgaz proseguiranno.

Metin accompagnerà Kadir alla stazione di polizia, ma durante il tragitto si verificherà un tragico epilogo: l’uomo verrà assalito dagli scagnozzi di Kadir. Parallelamente, Ilgaz sarà colto da un terribile presentimento, poiché non riuscirà a mettersi in contatto con suo padre. Preoccupato, confiderà le sue paure a Eren. Sarà proprio quest’ultimo a fare una scoperta sconvolgente: troverà il corpo senza vita di Metin.

Defne e Cinar sconvolti per la morte di Metin

Nel frattempo, Cinar, ancora ignaro della morte del padre, scriverà una lettera a Metin in cui esprimerà il desiderio di andarsene. Sarà il nonno Mert a fargli cambiare idea, cercando di riportarlo alla realtà e alla famiglia. Parallelamente, Ilgaz dovrà affrontare il difficile compito di comunicare la tragica notizia ai suoi fratelli, alla zia e al nonno.

Si recherà personalmente a scuola per prendere la piccola Defne, gettando la sorellina nello sconforto più totale. Cinar sarà devastato dalla notizia, mentre anche la sorella di Metin e il padre del defunto vivranno con profonda tristezza il momento in cui Ilgaz li informerà della perdita. La morte dell’ex comandante di polizia aprirà uno scenario inquietante: Ilgaz sarà disposto a tutto pur di ottenere giustizia e vendicare suo padre. Quando si troverà faccia a faccia con Kadir, saranno Eren e Ceylin a intervenire per impedirgli di compiere un gesto estremo. Intanto, verrà celebrato il funerale del signor Kaya al quale presenzieranno tutte le persone a lui care.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz è stato arrestato

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Ilgaz è stato arrestato con l’accusa di corruzione e traffico di reperti archeologici. Nonostante Kaya si sia dichiarato totalmente estraneo alla vicenda e vittima di un complotto, il procuratore capo ha deciso di metterlo dietro le sbarre. La situazione è stata aggravata dalle prove rinvenute: un’applicazione sospetta sul suo cellulare, tracce di bonifici effettuati ai suoi familiari e una statuetta antica trovata su una mensola di casa sua. Metin, sconvolto da quanto accaduto, ha subito puntato il dito contro un amico di Cinar, che ha destato sospetti anche in Tugce.

Ceylin, nel frattempo, è stata ingaggiata come avvocato difensore di Ilgaz e, in preda alla rabbia, ha minacciato Yekta con un coltello, convinta che dietro l’arresto del marito ci fosse proprio lui. Tuttavia, l’avvocato Tilmen ha rivelato a Ceylin il suo dramma personale: teme che sia stato suo figlio Omer a orchestrare tutto.