Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano nuovi momenti di tensione e dolore per i protagonisti della soap turca. Nelle puntate disponibili da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre su Mediaset Infinity, Mert cercherà di recarsi in ospedale per stare accanto a suo figlio, ricoverato in gravi condizioni. Cinar aiuterà il nonno a evadere dagli arresti domiciliari, mentre Metin verrà risvegliato dai medici per monitorarne lo stato fisico. Intanto, Ilgaz è sempre più preoccupato per la sorella Defne, ancora nelle mani dei rapitori. Nel frattempo, un omicidio sconvolgerà tutti: Ridvan perderà la vita, lasciando Pars distrutto dal dolore.

Cinar aiuta Mert a evadere dagli arresti domiciliari

Mert sarà ancora costretto a restare in casa con la cavigliera elettronica, impossibilitato a uscire a causa degli arresti domiciliari. L’anziano sarà particolarmente turbato per l’aggressione subita da suo figlio Metin, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Cinar e le sue amiche architetteranno un piano per far evadere Mert dagli arresti domiciliari, permettendogli così di recarsi in ospedale per raggiungere il figlio. Fortunatamente, per Metin arriverà una buona notizia: i medici decideranno di risvegliarlo dal coma farmacologico per verificare le sue condizioni.

Metin dà informazioni a Ceylin sull'aggressore, Ridvan muore

Metin sarà lucido e in grado di rispondere ad alcune domande di sua nuora Ceylin riguardo all’aggressore che lo ha accoltellato e abbandonato sul ciglio della strada.

Rivelerà un dettaglio significativo: le dita sporche della persona che lo ha ferito. Ceylin ipotizzerà che le macchie viste da Metin possano essere dovute a una tinta per capelli. Intanto, una terribile notizia scuoterà la procura: Ridvan verrà assassinato dagli uomini della mafia balcanica. Va ricordato che, durante le indagini sulla morte di Ferda, era emerso un giro di gioco d’azzardo gestito proprio da questa banda criminale. Ridvan verrà eliminato nonostante i killer avessero capito di non trovarsi di fronte a Salim, il futuro sposo di Ferda. Pars resterà profondamente scosso per la perdita del suo fidato assistente. Nel frattempo, proseguiranno le indagini per scoprire dove sia tenuta nascosta Defne.

I sequestratori della bambina invieranno un filmato a Ceylin, nel quale si vedrà la piccola intrappolata in una cella frigorifera. Purtroppo, sarà una corsa contro il tempo: ci saranno solo 40 minuti per riuscire a trovare la figlia di Metin, altrimenti rischierà di morire per ipotermia. La vicenda avrà comunque un lieto fine: Defne verrà tratta in salvo. Tuttavia, Ilgaz sarà molto preoccupato per il trauma subito dalla sua sorellina e chiederà l’intervento di una psicologa per aiutarla a superare l’accaduto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Metin è stato ricoverato in ospedale

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, la procura ha avviato le indagini sull’omicidio di Ferda, una ragazza promessa sposa di Salim attraverso un matrimonio combinato.

Durante gli interrogatori ai sospettati è emerso che Salim si era recato a far visita alla futura moglie poco prima della celebrazione delle nozze, trovandola distesa a terra, priva di vita. Appena vista Ferda riversa sul pavimento, il ragazzo ha telefonato immediatamente a un amico per chiedergli aiuto nel tentativo di sbarazzarsi del corpo. Tuttavia, Salim ha negato di essere stato lui a togliere la vita alla fidanzata, ammettendo soltanto di averne occultato il corpo per paura. Nel frattempo, Metin è stato ricoverato in ospedale in seguito a un accoltellamento, mentre Defne è stata rapita e, al momento, nessuno ha avuto notizie di lei.