Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano momenti drammatici per il procuratore capo. Nelle puntate disponibili da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre su Mediaset Infinity, Ridvan verrà ucciso e Pars dovrà affrontare un nuovo lutto che lo segnerà profondamente. Inoltre, prosegue il caso del rapimento di Defne: Ceylin riceverà un video dai sequestratori in cui vede la nipotina rinchiusa in una cella frigorifera. Nel frattempo, Ilgaz sarà in ansia per la sorella, ma dovrà anche gestire il ricovero del padre, aggredito da sconosciuti. Ceylin inizierà a sospettare che Metin sia stato colpito da una persona con le dita macchiate di tintura per capelli.

Pars sconvolto per la morte di Ridvan

La procura sarà sconvolta da un nuovo evento drammatico, ben più grave di un attentato con soli feriti. Ridvan, fidato assistente del procuratore capo, verrà assassinato. Per Pars sarà estremamente difficile affrontare la perdita del suo collaboratore, ucciso pur avendo capito che non si trattava di Salim. Parallelamente, si approfondiranno gli eventi che hanno colpito la famiglia Kaya, con indagini in corso per identificare sia i responsabili del rapimento di Defne, sia l’aggressore di Metin.

Defne viene portata in ospedale

Le indagini per ritrovare Defne porteranno alla luce i primi indizi: la bambina è stata vista a bordo di un minibus insieme a una donna.

Parallelamente, la situazione di Metin si risolverà dopo l’aggressione subita, e i medici lo risveglieranno per verificarne le condizioni. Ceylin riuscirà a cogliere un dettaglio rilevante sull’aggressore del padre di Ilgaz: aveva le dita sporche probabilmente di tintura per capelli. Mert, agli arresti domiciliari, non potrà visitare il figlio, ma Cinar troverà un modo per far entrare di nascosto il nonno in ospedale per vedere Metin. Ilgaz verrà informato sull’orario in cui potrà incontrare sua sorella, mentre Ceylin riceverà un video inquietante che mostra Defne rinchiusa in una cella frigorifera. Seguiranno momenti di grande tensione: i sequestratori minacceranno di lasciarla morire per ipotermia se non verrà liberata entro 40 minuti.

Fortunatamente, Defne verrà salvata e portata in ospedale. Tuttavia, Ilgaz sarà preoccupato per le condizioni psicologiche della sorella e chiederà l’intervento di una psicologa per aiutarla nel percorso di recupero.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Pars e Metin feriti in un attentato

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, Ceylin ha ricevuto telefonate anonime contenenti un messaggio minaccioso: Ilgaz avrebbe dovuto interrompere subito le indagini sull’omicidio di Ferda, altrimenti sarebbe stato eliminato. Nonostante l’allarme lanciato dalla moglie, il procuratore Kaya ha deciso di non cedere alle pressioni dei criminali e ha continuato il suo lavoro. Purtroppo, sotto l’auto di Ilgaz è stato collocato un ordigno esplosivo che ha causato il ferimento di Metin e Pars. Fortunatamente, entrambi sono sopravvissuti all’esplosione, riportando solo lesioni.