Le anticipazioni di Segreti di famiglia preannunciano nuovi e inaspettati colpi di scena, tra cui un omicidio commesso da una persona insospettabile. Nelle puntate disponibili da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre su Mediaset Infinity, Ozge confesserà a Ilgaz di aver ucciso l’assassino di Ridvan, pur nascondendo alcune verità sulla vicenda. Nel frattempo, Omer mentirà e verrà smascherato da Lacin, che noterà comportamenti sospetti. Ci sarà spazio anche per la misteriosa scomparsa di Pars, che darà il via a nuove indagini e porterà ulteriori minacce alla famiglia Kaya.

Ozge confessa a Ilgaz di avere ucciso Rasoio

Ozge si renderà protagonista di un gesto estremo, confessando a Ilgaz di aver ucciso Rasoio, il brutale assassino responsabile della morte del suo fidanzato Ridvan. Tuttavia, secondo le anticipazioni della soap turca, la ragazza non sarà del tutto sincera: mentirà infatti al procuratore, dichiarando di aver seppellito personalmente il corpo del criminale in una fossa del cimitero. Parallelamente, torneranno in primo piano le vicende legate al figlio ritrovato dell’avvocato Tilmen. Omer inviterà Ceylin a pranzo, e l’incontro sarà l’occasione per affrontare proprio il tema di Yekta.

Lacin scopre le menzogne di Omer

Nel frattempo, Lacin si imbatterà in alcuni indizi rilevanti mentre sarà intenta a riordinare la stanza di Omer.

L’ex moglie di Yekta troverà delle fotografie che le faranno intuire immediatamente che il ragazzo ha mentito. Decisa a chiarire la situazione, affronterà Omer chiedendogli apertamente se abbia un fratello. Il giovane avvocato, visibilmente turbato, ammetterà di averne uno, ma spiegherà che, dopo la morte della loro madre, si è allontanato. Intanto, proseguiranno le ricerche su Pars, di cui si sono perse le tracce. Nuove minacce, intanto, colpiranno Ilgaz, e per garantire la sicurezza della sua famiglia, l’intero nucleo Kaya verrà posto sotto stretta sorveglianza: nessuno potrà uscire di casa per nessun motivo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Defne è tornata a casa

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Ilgaz è stato minacciato da alcuni criminali che gli hanno intimato di interrompere le indagini sull'omicidio di Ferda.

Nonostante le pressioni, il procuratore ha proseguito con il suo lavoro, riuscendo ad arrestare Salim. Durante l'inchiesta sul delitto della giovane sposa, l'organizzazione criminale ha piazzato un ordigno sotto l'auto del marito di Ceylin. In quell'occasione, Pars e Metin sono rimasti feriti, fortunatamente senza gravi conseguenze. Tuttavia, la mafia balcanica ha poi agito in modo più brutale: ha accoltellato il padre di Ilgaz e rapito la piccola Defne, tenendola rinchiusa per diverso tempo in una cella frigorifera. Metin è riuscito a salvarsi e anche Defne è stata liberata, facendo ritorno a casa sana e salva. Purtroppo, per Ridvan non c'è stato nulla da fare: è stato ucciso dai malviventi durante una sparatoria.

Pars, devastato dal dolore, ha iniziato a indagare in segreto per vendicare la morte del suo collaboratore, rivolgendosi anche a Mert. Inoltre, il procuratore capo ha scritto una lettera di dimissioni, senza però informare nessuno delle sue intenzioni.