Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano momenti drammatici per i protagonisti e colpi di scena destinati a scuotere alcuni personaggi. Nelle puntate che verranno pubblicate da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre sul sito di Mediaset Infinity, Derya non riuscirà a superare la morte di Pars. Nel frattempo, Ilgaz verrà arrestato con l’accusa di corruzione e traffico di reperti. Seguirà una perquisizione a casa dei coniugi Kaya, che porterà al rinvenimento di reperti archeologici. Ceylin, quindi, inizierà a sospettare che dietro quanto accaduto possa esserci Yekta.

Derya è sconvolta per la morte di Pars

Derya sarà talmente disperata da non riuscire a sopportare il pensiero della morte del suo fidanzato Pars, brutalmente assassinato. Intanto, Ilgaz si recherà da Yekta per incontrare Hilmi insieme a Eren e Ceylin, ma l’avvocato Tilmen farà entrare nel suo studio soltanto lui. Parallelamente, Ceylin chiamerà Lacin, chiedendole di ascoltare tutto, anche dopo l’uscita di Ilgaz. Al contempo, si prospettano novità importanti per il procuratore capo Turgut e il procuratore Ozcan, che saranno chiamati ad affrontare una questione particolarmente delicata.

Ilgaz viene arrestato e attende il processo

Nel frattempo, l’indagine condotta da Turgut e Ozcan coinvolgerà Ilgaz, che verrà accusato di corruzione e traffico di reperti archeologici.

Il Consiglio Superiore dei Giudici e dei Procuratori ne dichiarerà l’arresto, facendo scattare una perquisizione nella casa dei coniugi Kaya. Durante il controllo, verranno rinvenuti reperti archeologici su uno scaffale. Emergerà inoltre che l’abitazione non presenta segni di effrazione, il che suggerisce che chi ha collocato i reperti nell’appartamento di Ilgaz fosse in possesso delle chiavi. Ceylin, quindi, inizierà a sospettare di Yekta. Nel frattempo, Ilgaz attenderà il processo, ma il giudice confermerà la custodia cautelare, costringendolo alla detenzione in carcere. Spazio anche alle indagini di Ceylin, che, dopo aver creduto che dietro quanto accaduto ci fosse Yekta, cambierà idea e inizierà a sospettare che sia stato Omer a tendere una trappola al marito.

Un riepilogo delle puntate precedenti: una mano è stata rinvenuta in un negozio

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, un negoziante è rimasto sconvolto entrando nella sua attività commerciale nel mercato di Istanbul. Sul bancone, in bella vista, è stata rinvenuta una mano mozzata accompagnata da un biglietto. Turbato dall’accaduto, l’uomo ha allertato immediatamente la polizia, che ha avviato le indagini per fare luce sull’identità della vittima. Nel frattempo, Derya ha cercato di contattare nuovamente Pars, misteriosamente scomparso senza fornire alcuna spiegazione. Ceylin e Ilgaz hanno quindi valutato la possibilità di far tracciare il cellulare del procuratore capo per scoprire dove si trovi.

Ozge, intanto, ha trovato un foglietto lanciato sotto la porta di Pars con indicazioni precise sull’indirizzo in cui rintracciare Rasoio, l’assassino del suo fidanzato Ridvan. Senza esitare, la ragazza si è recata di nascosto sul posto per vedere con i propri occhi il criminale che ha ucciso Ridvan a sangue freddo. Dopo averlo seguito, Ozge gli ha tolto la vita utilizzando l’arma di servizio rubata a Derya.