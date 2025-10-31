Nulla di ciò che fa Sydney Sweeney passa inosservato. A soli 28 anni, l’attrice americana è diventata una delle figure più discusse di Hollywood, seguita passo dopo passo da fotografi e social network, sempre pronti a commentare ogni sua apparizione pubblica o outfit. Un’attenzione costante che, inevitabilmente, porta con sé anche giudizi e critiche.

Durante il gala Power of Women organizzato da Variety a Los Angeles, la collega e nuova co-protagonista di Euphoria, Sharon Stone, ha deciso di intervenire per difendere Sweeney.

L’icona di Basic Instinct e Casinò, oggi 67enne, ha voluto lanciare un messaggio chiaro al pubblico e ai detrattori dell’attrice: "È difficile essere attraenti, e penso che tutti lo sappiamo.

Va bene usare ogni briciolo della propria bellezza e andare verso ciò che si desidera. Ognuno ha il proprio fascino e deve abbracciarlo. Perché chi sei tu per non essere bellissima? Quello che sei non è un incidente". Inoltre, Stone ha aggiunto: "Va bene usare ciò che tua madre ti ha dato", ha dichiarato, sottolineando il diritto della collega di esprimere liberamente la propria immagine e sensualità.

Stone, che ha vissuto in prima persona le stesse dinamiche di ammirazione e giudizio mediatico negli anni ’90, ha così voluto mostrare solidarietà alla giovane collega, spesso accusata di esibire troppo il suo aspetto fisico.

Le polemiche sullo spot di Sydney Sweeney

Le parole di Sharon Stone arrivano dopo mesi di discussioni intorno a Sydney Sweeney, che negli ultimi tempi è stata al centro di critiche feroci sui social.

La sua partecipazione alla campagna pubblicitaria di American Eagle, intitolata “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, aveva suscitato un acceso dibattito. Lo slogan, infatti, gioca sul doppio senso tra “jeans” (pantaloni) e “genes” (geni), e molti utenti lo avevano interpretato come un messaggio che esaltava la bellezza “occidentale” della star, bionda e dagli occhi chiari.

Alcuni commentatori avevano persino definito la campagna “razzista”, accusandola di promuovere canoni estetici esclusivi. Nonostante ciò, lo spot ha avuto un enorme successo mediatico, trasformandosi in un caso globale e aumentando la visibilità del marchio.

Sweeney, da parte sua, ha risposto con ironia e sicurezza: «Sono certa di aver fatto guadagnare a quella marca di jeans un miliardo di dollari, e va bene così.

Perché, sapete, io troverò un altro lavoro». Una dichiarazione che mostra il suo atteggiamento disincantato verso le critiche e la consapevolezza di come l’immagine, oggi, sia parte integrante del lavoro di un’artista.

La lezione di Sharon Stone e l’aneddoto di Jane Goodall

Con l’esperienza di chi conosce bene il peso dell’esposizione pubblica, Sharon Stone ha voluto offrire una riflessione più ampia sul tema della bellezza e della visibilità femminile. Durante il suo intervento, ha ricordato un episodio legato alla scienziata Jane Goodall, usandolo come esempio per difendere Sweeney: "Quando Jane apparve sulla copertina della rivista Life per il suo lavoro con i gorilla, alcuni colleghi dissero che era stata scelta solo perché aveva delle belle gambe.

Lei rispose: “Sì, è vero, e grazie a quelle gambe ho ottenuto più fondi per la mia ricerca”".

Il messaggio della Stone è chiaro: la bellezza può essere anche un mezzo, non un limite. La sua difesa di Sweeney non si riduce a una questione estetica, ma si trasforma in una rivendicazione di libertà e autodeterminazione.

La stessa attrice, che presto apparirà nella terza stagione di Euphoria al fianco di Zendaya, Jacob Elordi, Maude Apatow e Colman Domingo, ha raccontato di essersi preparata con entusiasmo al suo nuovo ruolo: "Ho dovuto rivedere la serie per la 67ª volta per mettermi al passo. È stato un vero piacere lavorare con questi giovani così talentuosi".