Federica Petagna e Stefano Tediosi non stanno più insieme. Secondo quanto si apprende dalle informazioni fornite da Deianira Marzano, pare che sia stato lui ad interrompere la storia con l'ex volto di Temptation Island : "Lei è incapace di avere una storia sana". Tra i motivi che hanno portato Tediosi a chiudere la relazione ci sarebbe l'eccessiva gelosia di lei.

Il rumor sulla coppia

Stando alle informazioni date dall'esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbe stato il 32enne milanese a "mettere la fidanzata alla porta" a causa dell'eccessiva gelosia.

"Si sono lasciati da dieci giorni: è stato lui a lasciarla, sostenendo che lei è una persona molto difficile, incapace di stare in una relazione equilibrata. Dice che non ha la minima idea di cosa sia la fiducia, che non conosce il concetto di spazi personali e non sa cosa significa vivere un rapporto sano", ha detto Deianira Marzano . La coppia non aveva intrapreso una convivenza, ma Petagna si era trasferita a Milano e aveva cercato casa vicino all'appartamento di Stefano. Dunque per il 32enne si sarebbe venuta a creare una situazione insostenibile. Ma non è tutto perché addirittura c'è chi sostiene che Federica Petagna si sia pentita di aver chiuso in modo frettoloso la relazione con il fidanzato storico Alfonso D'Apice.

Tuttavia c'è anche chi sostiene che la relazione tra Tediosi e Petagna sia giunta al capolinea a causa della differenza d'età. Dal momento che i due diretti interessati non hanno ancora proferito parola sui motivi dell'addio, però, è bene prendere la notizia con le pinze.

Federica e Stefano: l'incontro a Temptation Island

Federica Petagna aveva partecipato a Temptation Island nel 2024 in coppia con Alfonso D'Apice.

La ragazza si era rivolta al programma a causa dell'eccessiva gelosia del partner. Quest'ultimo, dopo aver visto la sua fidanzata vicina al tentatore Stefano Tediosi, aveva deciso di richiedere un falò di confronto anticipato e aveva deciso di lasciarla. Nei mesi successivi al Grande Fratello c'era stato un triangolo che aveva coinvolto Federica, Alfonso e Stefano, ma Petagna aveva deciso di continuare la relazione con il suo tentatore.

Anche D'Apice nella casa più spiata d'Italia si era fidanzato con Chiara Cainelli, ma a differenza della sua ex la relazione con l'influencer prosegue a gonfie vele.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso la loro opinione sulla rottura della coppia.

"Se Federica si fa scappare uno come Stefano, sbaglia in pieno", ha detto un utente. Un altro ha invece criticato Petagna: "Ma seriamente Federica non lasciava più uscire Stefano con gli amici? Aiuto che storia tossica". Tra gli utenti c'è anche chi ha sempre sostenuto che i due non fossero compatibili: "Sempre detto che lei è una bambina, mentre Stefano un uomo".