Su Rai 1 è andata in onda la nuova puntata di Tale e Quale Show, con Antonella Fiordelisi nei panni di Karol G. L’esibizione ha diviso giuria e pubblico: mentre Alessia Marcuzzi ha elogiato la concorrente, sui social si sono scatenate polemiche che hanno spinto la conduttrice a replicare.

La replica di Alessia Marcuzzi

Venerdì 24 ottobre su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show.

Ad Antonella Fiordelisi è stata assegnata Karol G con il brano Si antes te hubiera conocido. Al termine dell'esibizione, Alessia Marcuzzi l’ha elogiata, ricordando che lo show è in diretta e lodando il miglioramento sia nel ballo, più sensuale, sia nella resa vocale.

Cristiano Malgioglio ha criticato la performance, mentre Giorgio Panariello e Nicola Savino si sono schierati con Marcuzzi.

Su X sono arrivate diverse polemiche nei confronti del giudizio di Alessia Marcuzzi, tra cui qualcuno ha anche ipotizzato che la giurata venga "pagata" per dare giudizi positivi ad Antonella Fiordelisi, ma la risposta di Marcuzzi non è tardata ad arrivare: "Mi dispiace che queste critiche arrivino sempre dalle donne. Io non seguo nessun fan club, non mi interessa nulla di questa roba. State giudicando male una ragazza solo perché è molto bella. La verità è che vi dà fastidio che sia anche brava".

Pareri contrastanti sul percorso di Fiordelisi

La presa di parte di Alessia Marcuzzi ha generato una discussione tra altri utenti di X.

"Perché far credere che sia per forza la più brava del mondo? Rispettiamo la capacità, non la bellezza", ha scritto un telespettatore. Un altro ha aggiunto: "Antonella Fiordelisi è stonata come una campana e in alcune esibizioni non era neanche somigliante, quindi perché dire che è brava?". Un utente ha commentato: "Non è giusto dare voti alti alla Fiordelisi quando nello show c'è gente migliore". Un telespettatore ha contestato le critiche tra donne: "Quindi bisogna dire che Carmen Di Pietro canta bene solo perché donna? Non è mica un concorso di bellezza". Caterina Balivo ha invece spezzato una lancia a favore della concorrente: "Vorrei ricordare che quando è venuta a La volta buona ha cantato bene senza fare una prova".

Un altro utente ha scritto: "Che Antonella Fiordelisi sia bella non lo metto in dubbio, ma che sia brava ho dei dubbi". La stessa Antonella Fiordelisi è intervenuta per ringraziare Marcuzzi per il supporto ricevuto: "Grazie, Alessia. Purtroppo ci sono tantissime donne irrisolte con cui convivo da anni… ma sono lo stimolo per fare meglio ogni volta".