Le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative alle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 ottobre, rivelano che Ana verrà a conoscenza di tutti gli intrighi di Philipp, ciò avverrà dopo che Natalie avrà svelato tutta la verità a Vincent.

Philipp vuole riconquistare Ana

Le anticipazioni di Tempesta d'amore, inerenti alle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre su Rete 4, prendono il via dalla confessione che Vincent farà a Natalie di essere ancora innamorato di Ana. A questo punto la ragazza racconterà la verità sugli intrighi messi in atto da Philipp.

Il veterinario pretenderà da Natalie che ripeta tutto davanti ad Ana, la quale sognerà invece un futuro accanto a Philipp.

Quando Philipp scoprirà che Natalie ha svelato i suoi intrighi cercherà di impedire che Vincent parli con Ana prima che lui stesso possa spiegare tutto alla fidanzata. Alla fine, Ana scoprirà tutta la verità sul fidanzato, e restandone sconvolta, cercherà conforto tra le braccia della madre. Nel mentre, Philipp confesserà ad Yvonne di avere intensione di riconquistare il cuore di Ana. Quest'ultima, avendo ricevuto l'ingente eredità di Wilma, inizierà ad avere pensieri paranoici.

Tom viene arrestato

Gunther farà una dichiarazione d'amore ad Helene, la quale nonostante tutto non si fiderà dell'uomo, sia per il comportamento avuto in precedenza, sia per il rispetto che prova nei confronti di Tonia.

Ma quando quest'ultima accetterà la relazione, Helene darà una possibilità a Gunther. Dopo aver trascorso una serata in casa con lui, però si sentirà sopraffatta e quando Tonia le confiderà di aver intenzione di partire per un lungo viaggio, lei capirà cosa vuole veramente dalla vita.

Helene romperà con Gunther, il quale lascerà il paese per iniziare una nuova vita altrove.

Alexandra ancora prigioniera di Tom cercherà di convincerlo a lasciarla andare, ma lui non cederà. Ossessionato dalla storia di Romeo e Giulietta, Tom deciderà di uccidere Alexandra per poi suicidarsi. Entrato in ospedale per rubare dei farmaci, Tom verrà però visto da Christoph e successivamente arrestato. Tuttavia si rifiuterà di svelare dove si trovi Alexandra.

Nel frattempo, Lale riceverà da Alfons una lettera proveniente dal padre di Theo, ma temendo che il ragazzo possa ricadere nei suoi problemi psichici deciderà di nasconderla. Solo in un secondo momento, Lale confesserà al fidanzato di custodire una lettera del genitore, ma lui non sarà certo di volerla leggere.

Gli intrighi di Philipp

Quali sono gli intrighi che Philipp ha messo in atto per poter far coppia con Ana? Anche se nelle puntate attualmente in onda Brandes ha capito di amare Alves, in precedenza i suoi sentimenti non erano esistenti. Infatti, unica intenzione di Philipp, il quale ha coinvolto anche Natalie nei suoi piani, era quella di sposare la ragazza solo per entrare in possesso dell'eredità che la sua prozia Wilma le aveva lasciato. Ora che il suo amore è reale, però, il passato potrebbe ritorcersi contro di lui.