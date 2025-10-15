Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 20 al 24 ottobre su Rete 4, Alexandra vivrà attimi di terrore a causa della prigionia. Tom alla fine verrà arrestato ma l'uomo di rifiuterà di confessare alla polizia dove si trova Alexandra. Ana invece, troncherà la relazione con Philipp dopo aver scoperto il suo piano per impossessarsi dell'eredità che lei ha ricevuto da Wilma.

Tom vuole uccidere Alexandra: anticipazioni 20-24 ottobre

Paura per Alexandra Schwarzbach che, dopo essere starà rapita da Tom Dammann, rischierà di morire per mano dell'ex fidanzato.

Tom infatti, ossessionato dalla storia di Giulietta e Romeo, vorrà uccidere Alexandra per poi unirsi a lei nella morte. Per attuare il suo folle progetto, l'ex chaffeur ammanetterà Alexandra ad un altare sacrificale con tanto di candele e petali rossi. La donna sarà terrorizzata visto che capirà che l'ex fidanzato avrà intenzione di ucciderla. Günther confesserà a Helene di essersi innamorato di lei e farà di tutto per conquistarla. Vincent confesserà a Natalie di essere ancora innamorato di Ana e lei a questo punto deciderà di raccontargli la verità sul piano di Philipp per impussesarsi dell'eredità della Alves.

Tom arrestato ma non confessa dove si trova Alexandra

Philipp confesserà ad Ana di aver pagato Natalie per sedurre Vincent, ma le dirà di amarla davvero.

Ana lo respingerà e chiuderà la loro relazione. Alexandra sarà ancora nelle mani di Tom mentre la polizia cercherà di scoprire dove è tenuta prigioniera. Christoph sarà sempre più in ansia per la scomparsa di Alexandra e perderà i sensi per lo stress.

Intanto Tom si travestirà da infermiere e si introdurrà in ospedale per rubare dei farmaci. Christoph riuscirà a bloccarlo e così l'ex chaffeur verrà arrestato. Tom però, non rivelerà alla polizia dove ha nascosto Alexandra. La donna ancora non si troverà e questo farà, aumentare la preoccupazione. Philipp intanto, cacciato da casa da Nicole, si trasferirà al Furstenhof deciso a riconquistare Ana. Helene dopo aver dato una chance a Gunther, cambierà idea e lo lascerà.

Il punto sul personaggio di Alexandra in Tempesta d'amore

Alexandra Schwarzbach, interpretata dall'attrice Daniela Kiefer, è sempre stata divisa tra l'amore per Christoph e quello per Markus.

Dal primo uomo ha avuto la figlia Eleni, mentre da Markus ha avuto i piccoli Noah e Vroni. La sua vita sentimentale è arrivata a un punto di svolta nel momento in cui la donna ha incontrato il giovane Tom Dammann, appena assunto a Furstenhof come chaffeur. Alexandra usciva all'ennesima delusione amorosa causata da un tradimento di Christoph e ha deciso di dare una chance a Tom. Tra i due è iniziata una storia d'amore che ha fatto ben sperare per diverse settimane, salvo poi trasformarsi in un incubo per Alexandra, a causa della gelosia ossessiva di Tom.