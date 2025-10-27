Le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative alle puntate in onda dal 3 al 7 novembre, svelano che Ana, stanca di vedere Philipp e Vincent scontrarsi, deciderà di rimproverarli in maniera molto dura.

Il padre di Theo giunge all'hotel

Theo supererà la sua paura degli spazi chiusi offrendosi e riuscendo con successo a ripulire le cantine. Intanto, in hotel arriverà il padre di Theo, Theodor Licht Senior. Il giovane farà di tutto pur di evitare un confronto con quest'ultimo. Spinto da Christoph, Theo troverà il coraggio di confrontarsi con il padre, ma il loro incontro non andrà come previsto.

Rimanendo colpito dal padre, Theo lo inviterà a cena.

Ana si prenderà le colpe dei danni causati da Philipp mentre era ubriaco: lo farà per proteggerlo. Dopo aver scoperto che Ana voleva dimettersi, Philipp comincerà a nutrire la speranza che la ragazza lo ami ancora. Intanto, nuovi scontri in vista per Philipp e Vincent: entrambi cercheranno di offrire il loro aiuto ad Ana.

Pur vedendo che Ana non si fida più di lui, Philipp constaterà che la vicinanza della donna lo ha reso una persona migliore. Intanto Vincent, deciso a riconquistare Ana, organizzerà una sorpresa romantica per lei, ma Katja frenerà il suo entusiasmo. Ana, infatti, respingerà il veterinario, pur non sentendosi pronta a dare un'altra possibilità a Brandes.

Quest'ultimo, vedendo il dolore provato dalla ragazza lavorando insieme, deciderà di dare le dimissioni. Successivamente, Vincent e Philipp arriveranno a un nuovo scontro e stanca delle continue liti, Ana deciderà di rimproverare entrambi.

Michael ha offerto agli amici funghi allucinogeni

Michael scoprirà di aver dato ai suoi amici dei funghi allucinogeni e insieme a Nicole, Erik e Yvonne cercherà di capire cosa è accaduto durante la notte in cui erano sotto l'effetto delle droghe. Erik, dal canto suo, temerà di aver avuto una notte di passione con Nicole. Tutti e quattro scopriranno di aver commesso degli atti folli e cercheranno di rimediare trovandosi coinvolti in situazioni compromettenti.

Erik, inoltre, terrà lontana la moglie ricordando sempre meglio di aver avuto un incontro amoroso con Nicole.

Infine, Werner e Christoph organizzeranno una festa con tutti i dipendenti per festeggiare il ritorno dell'hotel tra i migliori cinquecento al mondo.

