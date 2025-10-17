Le nuove puntate di Tempesta d'amore, in onda su Rete 4 dal 20 al 24 ottobre, promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Le anticipazioni rivelano che Alexandra sarà ancora prigioniera di Tom. Valentina cercherà in tutti i modi di salvare la donna. Nel frattempo, Helene deciderà di partire all'avventura con Tonia, mettendo fine alla relazione con Günther.

Tom tiene in ostaggio Alexandra

La situazione si farà sempre più critica per Alexandra, prigioniera di Tom in una villa abbandonata. L'uomo, accecato dalla sua ossessione, ha deciso di mettere in atto un folle piano ispirato a Romeo e Giulietta.

Valentina, grazie al suo acuto intuito, tramite una mappa riuscirà ad individuare il presunto nascondiglio di Tom, offrendo un barlume di speranza per il salvataggio della donna.

Christoph, sopraffatto dall'angoscia per la scomparsa della donna che ama, si ritroverà davanti ad una sfida che lo metterà a dura prova. L'uomo tenterà di bloccare Tom, che per non farsi riconoscere si travestirà da infermiere.

Helene lascia Günther e parte con Tonia

Helene, dal canto suo, avrà modo di fare chiarezza riguardo ai suoi sentimenti. La giovane donna, dopo aver scoperto di non ricambiare i sentimenti di Günther, deciderà di interrompere la frequentazione e cambiare completamente vita. Nel corso dei nuovi appuntamenti dello sceneggiato, Helene deciderà infatti di partire con Tonia, pronta a vivere una nuova esperienza lontano da Bichlheim.

Questo rappresenterà per lei un nuovo inizio.

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore

Nella settimana dal 13 al 17 ottobre, le vicende del Fürstenhof sono state caratterizzate da tensioni e rivelazioni. Helene ha confessato a Tonia la verità sul falso matrimonio e questo ha finito per mettere a dura prova la loro amicizia. Christoph è stato scarcerato, riaccendendo la passione con Alexandra. Nel mentre, Ana ha deciso di sostenere il Rifugio delle Margherite, mentre Tom sempre più ossessionato da Alexandra ha rubato un farmaco in ospedale. Valentina, ignara dei piani di Tom, lo ha soccorso. La luce dei riflettori è stata focalizzata anche su Günther che ha dichiarato apertamente i suoi sentimenti ad Helene.

Nel frattempo, un intrigo ha coinvolto Philip e Ana, con tensioni che hanno segnato le relazioni tra i protagonisti principali. Le puntate di Tempesta d'amore già andate in onda su Rete 4 potranno essere riapprezzate in replica su Mediaset Infinity.