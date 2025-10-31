Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 3 al 7 novembre su Rete 4, Erik avrà timore di aver fatto l'amore con Nicole sotto l'effetto degli stupefacenti, tradendo di fatto Yvonne. Michael si renderà conto di aver servito dei funghi allucinogeni ai suoi amici e cercherà di ricostruire cosa è accaduto dopo la cena. Philipp e Vincent continueranno a scontrarsi per Ana.

Erik pensa di aver tradito Yvonne con Nicole

Ana deciderà di assumersi la colpa del danno causato da Philipp per proteggerlo. Michael invece, si renderà conto di aver servito ai suoi amici dei funghi allucinogeni.

Erik avrà timore di essere stato in intimità con Nicole proprio a causa dell'effetto degli stupefacenti. Philipp continuerà a sperare che Ana continui ad amarlo nonostante tutto ma alla fine capirà che la ragazza non riuscirà più a fidarsi di lui. Al Furstenhof arriverà il padre di Theo, il quale non avrà un buon rapporto con il genitore. Theo cercherà in tutti i modi di evitare di incontrare il padre ma alla fine Christoph lo convincerà ad affrontarlo. Erik, Nicole, Michael e Yvonne cercheranno di ricostruire cosa è accaduto dopo la loro cena a quattro e Erik, in particolare, avrà paura di aver tradito Yvonne.

Nuova lite tra Philipp e Vincent, Erik in imbarazzo con Nicole

Theo inviterà suo padre a cena, mentre Vincent sarà determinato a conquistare Ana la quale però lo respingerà.

Philipp invece, rendendosi conto di quanto Ana sia in difficoltà a causa sua, deciderà di licenziarsi. Tra Philipp e Vincent scoppierà un nuovo litigio e la ragazza ormai esasperata, li rimprovererà entrambi. Erik continuerà a pensare alla notte passata con Nicole e sarà sempre più in imbarazzo, pensando di essere andato oltre con lei. Per questo cercherà di tenere a distanza la donna. Erik terrà a distanza anche la moglie Yvonne e questo non farà altro che far nascere dei sospetti nella donna. Werner e Christoph organizzeranno una party dopo aver appreso che il Furstenhof è stato ammesso tra i cinquecento migliori hotel.

Erik e Yvonne si sono sposati: riassunto puntate precedenti

Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus) si sono sposati a distanza di vent'anni dal loro primo incontro e dopo molte peripezie.

Le sono state in bilico sino all'ultimo momento, dopo che Erik nozze, poco prima del fatidico giorno, ha scoperto che la sua promessa sposa lo ha tradito con Christoph. Vogt si è chiuso nel proprio dolore ma alla fine è riuscito a perdonare la fidanzata arrivando a pronunciare il sì. I due sono così diventati marito e moglie, lasciandosi alle spalle il tradimento. La loro unione potrebbe però essere messa in discussione da ciò che è accaduto durante la notte folle trascorsa con Michael e Nicole.