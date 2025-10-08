Mercoledì 15 ottobre prenderà il via la nuova edizione di This is Me, il programma di prima serata condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5. La prima registrazione si è svolta nei giorni scorsi e, stando a quanto riportato da superguidatv, ci sono alcuni spoiler che circolano in rete.

Rispetto alla scorsa edizione, lo show cambia pelle: non sarà più interamente dedicato al mondo di Amici, ma si trasforma in un vero spazio dedicato a personaggi noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, pronti a raccontarsi tra successi, momenti privati ed emozioni sincere.

I primi ospiti di This is Me 2025

La puntata d’esordio ha visto sedersi sul divano di Silvia Toffanin tre nomi d’eccezione, diversi per percorso ma ugualmente amati dal grande pubblico: Gigi D’Alessio, Christian De Sica, Flavia Pennetta

Per ogni ospite è stato costruito un momento unico e coinvolgente. Come da tradizione del programma, non sono mancati gli interventi a sorpresa di amici e colleghi, per arricchire i racconti personali e offrire al pubblico un ritratto più completo e intimo di ciascun protagonista.

Gigi D’Alessio

Durante il suo segmento, ha fatto il suo ingresso in studio Vanessa Incontrada, che ha condiviso aneddoti e ricordi legati al cantautore napoletano. A seguire, Gigi ha emozionato tutti con un medley live dei suoi brani più iconici: Mon amour, Un nuovo bacio, Un selfie con la vita e Senza tuccà.

Durante una delle performance, sul palco ha danzato Elena D’Amario, rendendo il momento ancora più suggestivo.

Christian De Sica

Per l’attore, un omaggio musicale d’eccezione: Bianca Guaccero ha interpretato New York, New York di Frank Sinatra, dedicandola a lui. Un momento che ha strappato applausi a scena aperta.

Flavia Pennetta

La campionessa di tennis ha ricevuto una visita molto speciale: la figlia del suo storico allenatore, che ha portato con sé una maglia simbolica appartenuta al padre. Un gesto carico di affetto e memoria.

Altri ospiti in studio

Durante la registrazione hanno fatto il loro ingresso anche due veri pilastri della musica e dello sport italiano: Al Bano, Federica Pellegrini.

Al Bano ha infiammato il palco con un medley dei suoi successi senza tempo, eseguendo Ci sarà, Felicità e I cigni di Bakala.

La campionessa di nuoto invece è stata protagonista di una sorpresa che ha commosso tutti: la figlia del suo allenatore, scomparso alcuni anni fa, le ha regalato una maglia di suo padre.

Per ogni artista sono stati mostrati filmati celebrativi che ripercorrevano la loro carriera, tra dischi venduti, concerti sold out, record e traguardi sportivi.

I ballerini professionisti del programma

A dare un tocco di spettacolo e magia al racconto visivo sono stati alcuni ballerini professionisti provenienti da Amici, che partecipano attivamente alla costruzione dei quadri coreografici della serata.

Tra i volti noti: Samu Segreto, Marisol, Chiara Bacci, Tlisa e John Erik.

Il successo della scorsa edizione

Lo show ideato da Maria De Filipppi e condotto da Silvia Toffanin è uno degli eventi più attesi.

La prima edizione che ha avuto per protagonisti star come Alessandra Amoroso, Elodie, Annalisa, Gaia, Alberto Urso, Riki, Giulia Stabile, Sarah Toscano e tante altre stelle che con “Amici” hanno scritto una pagina fondamentale del libro della loro carriera, è stata un successo.

Riguardando gli ascolti tv, a sintonizzarsi su Canale 5 furono quasi 3 milioni di telespettatori con uno share che nel corso delle tre serate raggiunse anche picchi del 28%.