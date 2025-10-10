Le anticipazioni di Tradimento annunciano un voltafaccia inaspettato da parte di uno dei protagonisti. Nella puntata in onda venerdì 17 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Umit si schiererà dalla parte di Tarik, facendo la spia per lui. Pentito, confesserà poi a Güzide ciò che ha fatto: ha rivelato all’avvocato Yenersoy che Yesim frequenta Dundar. Intanto, Kahraman riuscirà a estorcere una confessione a Ilgin.

Umit si innamora di Yesim e la spia di nascosto

La complicata vita sentimentale di Umit prenderà una piega inaspettata: l’amore lo porterà a compiere una scelta azzardata.

Il fratello di Guzide, innamorato da tempo di Yesim, finirà per ferirla schierandosi dalla parte del suo spietato marito, Tarik. Tutto avrà inizio quando Umit scoprirà che la donna che ama frequenta in gran segreto Dündar. La loro relazione resterà segreta. Va ricordato che la madre di Oyku è ancora legalmente sposata con Tarik Yenersoy. Lo chef seguirà Yesim e Dundar, osservandoli mentre entrano insieme in un hotel. A quel punto, per Umit sarà evidente che tra loro c’è una relazione clandestina.

Umit fa la spia per Tarik e lo confessa a Guzide

Guzide continuerà a riflettere sulla dichiarazione ricevuta dall’ostetrica, che le ha rivelato come Dündar potrebbe non essere suo figlio biologico. Ne parlerà con suo figlio Ozan e con la domestica Zeynep.

Umit, intanto, troverà il coraggio di confessare alla sorella di essersi innamorato di Yesim. L’uomo vorrà essere completamente sincero con lei, rivelandole di aver compiuto un’azione deplorevole: si è schierato con Tarik e gli ha rivelato della relazione extraconiugale tra sua moglie e Dundar. Kahraman, invece, riuscirà a estorcere una confessione a Ilgin.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Kahraman ha scoperto la vera storia di sua madre

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Kahraman ha scoperto che Kadriye è sua madre ed è rimasto sconvolto. Il marito di Oylum ha sempre creduto di essere stato abbandonato, ma Kadriye gli ha confessato di averlo cercato per anni, ostacolata da Mualla, che le ha impedito di avere qualsiasi rapporto con lui.

La verità è emersa anche grazie a Sezai, che ha consegnato a Kahraman le lettere scritte dalla donna nel corso degli anni, in cui raccontava il dramma vissuto a causa della famiglia Dicleli, che le ha impedito di riabbracciare suo figlio. Guzide, invece, ha creduto per un periodo che Dundar fosse suo figlio biologico. Tuttavia, l’ex giudice ha ricevuto la visita di un’ostetrica, la quale le ha fornito alcuni dettagli su quanto accaduto in ospedale al momento della nascita di Dundar. La professionista ha affermato di essere certa che il ragazzo non sia il suo vero figlio.