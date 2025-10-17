Le anticipazioni di Tradimento annunciano un matrimonio per due protagonisti. Nella puntata che andrà in onda venerdì 24 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Oltan e Ipek convoleranno a nozze, ma lo sposo non avrà alcuna intenzione di vivere con la moglie, perché il matrimonio è stato celebrato solo per permettere all'imprenditore di sdebitarsi con Sezai. Intanto, Yesim scoprirà grazie a Oyku che Tarik ha mentito alla loro bambina. Ci sarà spazio anche per le vicende di Sezai che vorrà ricucire il suo rapporto con Guzide.

Sezai obbliga Oltan a sposare Ipek

La gravidanza di Ipek verrà a galla e, quando Sezai scoprirà che sua figlia aspetta un figlio da Oltan, andrà dall'imprenditore per un confronto. Oltan, dal canto suo, sarà pronto a sdebitarsi con l'amico avvocato accettando di sposare Ipek, ma il matrimonio sarà solo di facciata, perché Oltan non vivrà con la moglie e il futuro nascituro. Parallelamente, Sezai dovrà anche risolvere i suoi problemi personali, che si aggiungeranno alla delicata situazione con sua figlia. L'avvocato, infatti, sarà disperato dopo la fine del suo matrimonio con Guzide e cercherà conforto in Nazan, la migliore amica di Guzide. Nemmeno questa sarà la strada giusta, perché anche questo tentativo risulterà vano.

Sezai vuole recuperare il rapporto con Guzide

Nel frattempo, si celebreranno le nozze tra Oltan e Ipek. Inoltre, verranno affrontate anche le vicende di Yesim e del suo complicato matrimonio con Tarik Yenersoy. La ragazza andrà infatti a prendere sua figlia Oyku a scuola e si troverà di fronte a una sorpresa inaspettata. Yesim scoprirà, infatti, attraverso il racconto della bambina, che Tarik le ha mentito, facendole credere che la madre fosse partita per l'Australia e l'avesse abbandonata. Questa situazione minerà ulteriormente i rapporti tra i coniugi Yenersoy.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Selin è uscita dal carcere

Nelle precedenti puntate di Tradimento, andate in onda su Canale 5, Kahraman è andato a parlare con Oltan, avvisandolo che Tolga aveva nuovamente infastidito sua moglie e mostrandogli il video in cui il figlio era andato in libreria a dichiarare il suo amore all'ex fidanzata.

Oltan, deciso a porre fine a questa situazione, ha chiesto a Tolga di smetterla di importunare Oylum e di prendersi cura di Selin. Intanto, quest'ultima è stata rilasciata, ma, una volta uscita di prigione, è stata nuovamente ricoverata in una clinica. Spazio anche alle vicende di Guzide che, credendo che il marito avesse ancora una relazione con Kadriye, ha messo fine al suo matrimonio con Sezai. Intanto, Guzide ha anche regolato i conti in sospeso con Tarik, invitandolo a una cena di famiglia con uno scopo ben preciso: umiliarlo davanti a tutti.