Le anticipazioni del nuovo appuntamento di Tradimento, in programma il 31 ottobre in prima serata su Canale 5, raccontano che Kahraman caccerà Kadriye di casa dopo aver scoperto che Sezai è suo padre. Ipek, intanto, perderà il bambino che aspettava da Oltan dopo aver litigato con Selin.

Mualla dice a Oylum e Kahraman che Can ha pronunciato la sua prima parola

Guzide sospetterà che Tarik abbia scambiato il suo primogenito con un altro al momento della nascita, dopo aver scoperto che Dundar non è suo figlio biologico. Quindi Taner inizierà a fare delle ricerche a tal proposito.

Intanto, Sezai scriverà una lettera d'addio a Guzide, nel frattempo Mualla informerà Oylum e Kahraman che il piccolo Can ha pronunciato la sua prima parola. La signora Decleli rivelerà poi a Kadriye che il bambino non è davvero suo nipote ma è il figlio di Behram.

Dundar, invece, cercherà di avere un confronto con Yesim ma lei preferirà evitarlo.

Ipek ha un aborto dopo una lite con Selin

Ipek pubblicherà sui social un fotomontaggio con Oltan per celebrare le loro nozze. Questo gesto manderà su tutte le furie l'imprenditore.

Successivamente Selin tornerà a casa agli arresti domiciliari, dopo che aveva provato ad uccidere Tolga. La donna chiederà al marito di manomettere il braccialetto elettronico per recarsi a piangere sulla tomba di Serra al cimitero.

Selin approfitterà della situazione per raggiungere Ipek dopo aver scoperto che ha ucciso sua sorella. Le due donne avranno un fortissimo scontro che avrà conseguenze drammatiche: la moglie di Oltan perderà il bambino che aspettava da lui.

Azra, intanto, scoprirà che il responsabile della rovina della sua famiglia è Tarik, il quale tra l'altro si rifiuterà di pagare la retta della casa di cura dov'è ricoverata la madre. La donna, disperata, chiederà aiuto a Guzide, che pagherà anche le mensilità arretrate. A quel punto Azra chiederà perdono alla zia, dopo che l'aveva accusata di aver rovinato la sua famiglia.

Infine Umit tornerà a casa ubriaco, mentre Kahraman caccerà sua madre Kadriye da casa sua.

I due avranno un lungo confronto e lui le farà capire di aver scoperto di essere il figlio di Sezai da una voglia identica che hanno su una spalla.

Azra ha detto a Selin che è stata Ipek ad uccidere Serra

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Tradimento andati in onda a fine ottobre, Azra ha detto a Selin che è stata Ipek a spingere Serra giù dalle scale. Kadriye, invece, ha preso alloggio a villa Decleli, suscitando la rabbia di Mualla e lo stupore di Oylum, che ha accusato Kahraman di aver preso una decisione senza prima consultarla.

Infine Oltan ha sposato Ipek dopo aver scoperto che attende un bambino da lei.